2024 год стал серьезным испытанием для богатейших предпринимателей Югры. Бизнесмены столкнулись с падением выручки, ростом расходов, убытками и рассыпавшимися планами. URA.RU проанализировало бухгалтерскую отчетность миллиардеров ХМАО и выяснило, кто из них потерял больше денег.
Ушли в минус
Самым болезненным оказался год для Михаила Сердюка, депутата Думы ХМАО. Его строительная империя, прежде дававшая стабильный доход, закончила 2024 год с большим убытком. Главная компания Сердюка — «Домостроительный комбинат-1» — получила минус 1,24 миллиарда рублей. При выручке в 286 миллионов расходы превысили 730 миллионов. Остальные 13 компаний, находящихся под управлением Сердюка, не смогли компенсировать провал: совокупный плюс составил лишь 112 миллионов рублей.
Неудачным оказался год и для Александра Соловья, владельца компаний «Сисахфия», «МЭГ Капитал» и «Аверс». Совокупный убыток его предприятий вырос более чем в три раза — с 462 тысяч рублей в 2023 году до 1,89 миллиона рублей в 2024-м.
Наибольший вклад в негативный результат внесла компания «Сисахфия», занимающаяся сертификацией продукции. Ее выручка упала почти вдвое — с 4,3 до 2,4 млн рублей, а убыток увеличился до 1,88 млн.
Заработали меньше: прибыль пошла вниз
В отличие от тех, кто ушел в минус, у некоторых миллиардеров бизнес остался в плюсе — но этот плюс стал заметно скромнее. Виктор Сарапин, глава группы «Ремэкс», в 2023 году мог похвастаться чистой прибылью в 18,76 миллиарда рублей, а в 2024-м его компании заработали всего 8,24 миллиарда. Разница в 10,5 миллиарда рублей стала самым заметным падением года. Выручка компании рухнула на 26 миллиардов, особенно плохо себя показали «Ремэкс» и «Ремэкс Трак».
Равиль Салихов, владелец нефтесервисной компании «Аргос», потерял за год 2,4 миллиарда рублей прибыли. Его предприятие прошло реорганизацию: часть активов перешла в новое юридическое лицо — «Аргос-Строй». Возможно, именно это повлияло на снижение. Прибыль упала с 7,9 до 5,5 млрд, выручка — на шесть миллиардов. Даже снижение расходов не спасло.
У Анатолия Марченко, владельца компании «Талспецстрой», картина схожая. За год он потерял почти миллиард рублей прибыли. Главная компания — «Талспецстрой» — просела вдвое, а остальные его предприятия, хоть и дали небольшой рост, на фоне общего падения выглядят как слабая компенсация. Особенно резко упала строка прочих доходов — с пяти миллиардов до 265 миллионов рублей.
Инна Вайншток, чьи активы включают и «Западно-Сибирскую промышленную компанию» из Нижневартовска, за год лишилась 843 миллионов рублей прибыли. Главный удар пришелся по московской компании «Ранита-М». Зато ЗСПК оказалась устойчивой: прибыль осталась почти на прежнем уровне, выручка даже немного подросла. Это позволило сохранить финансовый баланс в пределах приемлемого, но тенденция все же отрицательная.
Ринат Салихов, сын Равиля Салихова, также понес потери. Он владеет долями в четырех предприятиях, включая 15% в «Аргосе». Общие убытки по его долям составили 380 миллионов рублей. Особенно сильно подкачала компания «Кьюми», убытки которой выросли почти вдвое. Даже стабильность в «СПП Развитие» не спасла общий баланс.
Ярослав Мельник, владелец компании «Экотон» и ряда других предприятий, в 2024 году потерял 274 миллиона рублей прибыли. Несмотря на то, что выручка «Экотона» выросла до 32 миллиардов — максимум за всю историю компании — чистая прибыль просела на 6%. Остальные активы либо принесли убытки, либо остались на нуле.
2024 год показал, что даже у миллиардеров нет иммунитета от кризисов. Кто-то потерял миллионы, кто-то — миллиарды, а кто-то оказался в минусе впервые за долгие годы. Разнонаправленная динамика отчетов говорит о главном: привычные схемы больше не работают, и даже крупнейшие игроки регионального бизнеса вынуждены перестраивать стратегию. То, как эти предприниматели отреагируют на кризис, во многом определит расстановку сил в 2025 году.
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