В нефтесервисной компании «Аргос» из Когалыма (ХМАО), принадлежащей бизнесмену Равилю Салихову, по итогам 2024 года резко снизилась чистая прибыль. Согласно бухгалтерской отчетности, предоставленной в налоговую службу, она составила 5,5 млрд рублей против 7,9 млрд годом ранее.
«За 2024 год чистая прибыль составила 5 536 217 тысяч рублей. За 2023 год компания получила 7 940 020 тысяч рублей прибыли», — следует из отчетности компании, которая есть в распоряжении URA.RU. Снижение составило почти 2,5 млрд рублей
Согласно открытым данным, «Аргос» занимается деятельностью в области добычи полезных ископаемых, оказывает сервисные услуги компании «Лукойл». Равиль Салихов управляет компанией совместно с сыном Ринатом, которому принадлежит доля предприятия в 15%.
За 2024 год выручка предприятия составила 47,3 млрд рублей, что на шесть миллиардов меньше, чем годом ранее. При этом снизились расходы: они составили 39,4 млрд рублей (в 2023 году — 44,3 млрд руб.).
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Аргос». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Аргос» из Когалыма раскрыла причины реорганизации предприятия. Миллиардер решил развивать новое направление бизнеса.
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