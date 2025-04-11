Продюсер объяснил, почему на концерт Бутусова в ХМАО продают дорогие билеты

Ценообразование билетов на выступления артистов в разных регионах напрямую зависит от концертной компании или импресарио, отвечающих за организацию гастролей. Организатор рассчитывает продать определенное количество билетов и может завысить цену. Так продюсер Павел Рудченко прокомментировал URA.RU возмущения сургутян дорогими билетами на концерт Вячеслава Бутусова.
«Организацией гастролей может заниматься либо определенная концертная компания, либо импресарио. Не всегда артисты работают с одной компанией на гастрольный тур. Например, в Пятигорске концерт Бутусова может организовывать один импресарио или концертная компания, а в Сургуте совершенно другая. Соответственно, все зависит от организатора, от мощностей, которые он подключает, в том числе рекламные. Может быть, рекламная кампания в Пятигорске значительно дешевле, а в Сургуте дороже, потому что намного сложнее продавить информационное пространство города. Плюс аренда зала и логистические вопросы — из всего этого складываются затраты, чтобы собрать аншлаг», — поделился Рудченко.
Продюсер считает, что многое зависит от самого импресарио и его целей, иногда даже корыстных. «Некоторые хотят заработать больше на этом артисте. Если импресарио понимает, что за эту сумму билеты выкупят, то и ставит завышенную стоимость. Рассчитывает продать определенное количество билетов. А в других регионах могут быть более щадящие цены. То есть, разница в ценах на билеты зависит от организаторов», — говорит собеседник агентства.
Рудченко резюмирует: в большинстве случаев стоимость билетов зависит от затрат и запросов импресарио, принимающей стороны, организующей концерт. «К тому же, артисты в этом году подняли стоимость своих гонораров. Но не думаю, что настолько, чтоб в два раза увеличить стоимость билетов», — добавил продюсер.
Стоимость билетов на концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius возмутила жителей Сургута, куда вскоре приедет музыкант. Цены варьируются от шести до 10 тысяч рублей. По словам местных, годом ранее на выступление Бутусова можно было сходить за две тысячи рублей.
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