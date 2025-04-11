Жителей ХМАО возмутили дорогие билеты на концерт Бутусова

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© Служба новостей «URA.RU»
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Минимальная стоимость билетов на концерт Бутусова в Сургуте увеличилась в 3 раза
Минимальная стоимость билетов на концерт Бутусова в Сургуте увеличилась в 3 раза Фото:
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Сургутян возмутили цены на концерт Вячеслава Бутусова, стоимость билетов варьируется от шести до 10 тысяч рублей. По словам местных, годом ранее на концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius в Сургуте можно было сходить за две тысячи рублей.

«Когда Бутусов приезжал в Сургут в предыдущий раз, это был февраль 2024 года, минимальная стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей. Причем концертная площадка была той же самой. Прошло чуть больше года, а цены на самые дешевые билеты подскочили почти в три раза», — поделился с URA.RU житель Сургута.

Между тем цены смутили не всех: за две недели до концерта занят почти весь зал. Свободные места остались в бельэтаже, партере и VIP-рядах. Тем временем в других городах, где также выступит Бутусов, минимальная стоимость начинается билетов начинается от двух тысяч. В Пятигорске и Калининграде, например, билеты стоят от 2 300 до 8 тысяч рублей.

В разговоре с URA.RU концертный директор Бутусова Вячеслав Батогов пояснил, что на ценообразование билетов влияет в том числе и подорожание билетов на самолет, и временное размещение артиста в городе. «Ценники устанавливает местный организатор, отталкиваясь от расходов на концерт. Перелет, гостиница — из этого всего и складывается стоимость. Все сказывается на подорожании тех же авиабилетов», — прокомментировал агентству Батогов.

Немного иначе обстояла ситуация с концертом Григория Лепса в Сургуте: за несколько недель до выступления снизились продажи билетов. Собрать полный зал артист так и не смог. Тогда продюсер Сергей Дворцов связал падение спроса с резким скачком цен на билеты.

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Сургутян возмутили цены на концерт Вячеслава Бутусова, стоимость билетов варьируется от шести до 10 тысяч рублей. По словам местных, годом ранее на концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius в Сургуте можно было сходить за две тысячи рублей. «Когда Бутусов приезжал в Сургут в предыдущий раз, это был февраль 2024 года, минимальная стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей. Причем концертная площадка была той же самой. Прошло чуть больше года, а цены на самые дешевые билеты подскочили почти в три раза», — поделился с URA.RU житель Сургута. Между тем цены смутили не всех: за две недели до концерта занят почти весь зал. Свободные места остались в бельэтаже, партере и VIP-рядах. Тем временем в других городах, где также выступит Бутусов, минимальная стоимость начинается билетов начинается от двух тысяч. В Пятигорске и Калининграде, например, билеты стоят от 2 300 до 8 тысяч рублей. В разговоре с URA.RU концертный директор Бутусова Вячеслав Батогов пояснил, что на ценообразование билетов влияет в том числе и подорожание билетов на самолет, и временное размещение артиста в городе. «Ценники устанавливает местный организатор, отталкиваясь от расходов на концерт. Перелет, гостиница — из этого всего и складывается стоимость. Все сказывается на подорожании тех же авиабилетов», — прокомментировал агентству Батогов. Немного иначе обстояла ситуация с концертом Григория Лепса в Сургуте: за несколько недель до выступления снизились продажи билетов. Собрать полный зал артист так и не смог. Тогда продюсер Сергей Дворцов связал падение спроса с резким скачком цен на билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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