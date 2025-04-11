Жителей ХМАО возмутили дорогие билеты на концерт Бутусова

Сургутян возмутили цены на концерт Вячеслава Бутусова, стоимость билетов варьируется от шести до 10 тысяч рублей. По словам местных, годом ранее на концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius в Сургуте можно было сходить за две тысячи рублей.
«Когда Бутусов приезжал в Сургут в предыдущий раз, это был февраль 2024 года, минимальная стоимость билетов начиналась от двух тысяч рублей. Причем концертная площадка была той же самой. Прошло чуть больше года, а цены на самые дешевые билеты подскочили почти в три раза», — поделился с URA.RU житель Сургута.
Между тем цены смутили не всех: за две недели до концерта занят почти весь зал. Свободные места остались в бельэтаже, партере и VIP-рядах. Тем временем в других городах, где также выступит Бутусов, минимальная стоимость начинается билетов начинается от двух тысяч. В Пятигорске и Калининграде, например, билеты стоят от 2 300 до 8 тысяч рублей.
В разговоре с URA.RU концертный директор Бутусова Вячеслав Батогов пояснил, что на ценообразование билетов влияет в том числе и подорожание билетов на самолет, и временное размещение артиста в городе. «Ценники устанавливает местный организатор, отталкиваясь от расходов на концерт. Перелет, гостиница — из этого всего и складывается стоимость. Все сказывается на подорожании тех же авиабилетов», — прокомментировал агентству Батогов.
Немного иначе обстояла ситуация с концертом Григория Лепса в Сургуте: за несколько недель до выступления снизились продажи билетов. Собрать полный зал артист так и не смог. Тогда продюсер Сергей Дворцов связал падение спроса с резким скачком цен на билеты.
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