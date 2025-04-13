Ландшафтные пожары и подъем уровня воды в Ишиме: восемь главных событий Тюмени

В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Несмотря на это, в 2025 году количество ландшафтных пожаров выросло почти в четыре раза. Но это не единственная природная проблема региона. К 18 апреля уровень воды в реке Ишим может дойти до критической отметки. URA.RU собрало главные новости Тюменской области за неделю с 7 по 13 апреля.
Паводок в Тюменской области
В тюменские реки продолжает прибывать вода. Так, на утро 13 апреля уровень Туры в Тюмени достиг 224 сантиметров, а Тобола в Ялуторовске — 446.
Река Ишим же рознится от района к району. Так, в Ишиме ее уровень составил 618 сантиметров, в Викуловском районе — 613, в Абатском — 695, а в Казанском — 748.
По обновленному прогнозу метеорологов, Ишим достигнет отметки «опасного явления» 18 апреля. Это уже третья корректировка. Ранее предполагалось, что критическая отметка будет 16 апреля, а еще ранее — с 10 по 15 апреля.
Ландшафтные пожары в тюменской области
С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Под угрозой штрафов в регионе запрещено разводить открытый огонь, сжигать порубочные остатки, пользоваться пиротехникой, выжигать траву и так далее.
Несмотря на это, только 7 апреля за нарушение требований противопожарного режима были наказаны трое жителей региона. Сейчас в области работают 450 патрульно-контрольных групп, в числе которых сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии. Они провели уже 314 профилактических мероприятий в населенных пунктах, садоводческих обществах и местах массового отдыха людей.
Однако это не спасло от увеличения числа ландшафтных пожаров. С начала 2025 года в Тюменской области произошло 21 такое возгорание, тогда как годом ранее к этому времени их было всего шесть. Сейчас огнем уничтожено 68,83 гектара.
Тюменский подросток собирался устроить бойню в школе
Подросток из села Вагай собирался отомстить своим одноклассникам и учителям, устроив бойню в школе. Он изучил все аналогичные ему случаи молодых людей, виновных в убийствах в образовательных учреждениях и решил прийти с огнестрельным оружием, гранатами и самодельными взрывными устройствами. О своем плане школьник рассказал единомышленникам в сети. Там же он пытался найти подельников.
Довести свою задумку до конца ему не удалось, так как о ней стало известно правоохранителям. В отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ, однако суд сменил наказание в виде лишения свободы на принудительное лечение. Его отправили в психбольницу.
Громки скандалы и уголовные дела в Тюменской области
Силовики задержали банду тюменцев, которая помогала телефонным мошенникам. Всего задействованы были пять человек. Они устанавливали симбоксы и обеспечивали их работу, за это преступники платили 400 долларов в неделю. У тюменцев изъяли около двух тысяч сим-карт. Сейчас возбуждено уголовное дело, всем грозит до десяти лет лишения свободы.
Помимо этого, в Тюмени по обвинению в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью арестован основатель бара «Секреты», кофейни «Завтрак, пожалуйста» и ресторана быстрого питания «Шаурму, пожалуйста». Он находится в СИЗО и пробудет там до 24 мая.
Также сейчас проходит расследование обстоятельств смерти 17-летней тюменки в Екатеринбурге. Ее труп обнаружен возле дома на улице Серова, 39. В столице Урала она работала официанткой. У погибшей было много друзей.
Кадровые перестановки в Тюменской области
Евгений Козлов был назначен врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области. Ранее эту должность занимал Булат Хайруллин, который оставил службу в органах в марте 2025 года в связи с выходом на пенсию.
А вот переход тюменского лидера уральских либерал-демократов и вице-спикера облдумы Владимира Сысоева в Государственную Думу откладывается на неопределенный срок. Мандат Юрия Напсо, на который претендовал Сысоев, перешел экс-помощнику Жириновского Новикову.
ЧП в Тюмени
В Тюмени в ТЦ «Окей» на улице Широтной посетителей напугал «взрыв». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по региону, неизвестный пронес в магазин снаряд, предназначенный для игры в страйкбол. Мужчину задержали. Позже выяснилось, что он, скорее всего, не осознавал своих действий, а все произошедшее — случайность.
Еще одно происшествие случилось на перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени. Там столкнулись кроссовер BMW с каретой скорой помощи. В ДТП пострадали двое медиков. Они отправились на амбулаторное лечение.
Позже в сети появилось видео момента столкновения, которое было снято на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что легковушка едет по полосе, с которой можно поворачивать только направо. Видимо водитель хотел объехать пробку. Судя по тому, как останавливаются и разъезжаются другие автомобили со всех сторон перекрестка, можно сделать вывод, что у скорой включены сирена и проблесковые маячки.
Сам же водитель иномарки говорил, что не видел скорую помощь из-за грузовика, который якобы перекрыл ему обзор. Также он сказал, что уверен в отсутствии звукового сопровождения скорой, так как ничего не слышал.
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