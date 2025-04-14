Челябинка отказалась от тура и взыскала через суд 15-кратную неустойку

Туристка из Челябинска взыскала в 15-кратном размере сумму претензий к турагенту после того, когда сама же отказалась от поездки в Москву. Как рассказал юрист Игорь Косицын, деньги приставы списали, но бизнесвумен продолжает судиться.
«Турагент из-за 13,6 тысячи рублей лишилась 206 тысяч. О списании предприниматель узнала 2 апреля, заметив, что со счета его средства переводят приставы», — сообщил URA.RU Косицын.
Тур стоимостью 45 тысяч рублей туристка выкупила на двоих. Поездку путешественница отменила в связи с переломом ноги, до начала тура сообщив об этом агенту. Стоимость невозвратных билетов на борту «Победы» и трансфера туроператор «Алеан» удержал, однако средства за отель вернул обратно. Предпринимательница попросила у туристки реквизиты для возврата оставшихся денег, но она отказалась принимать деньги. Сказала, что через суд вернет сполна.
В иске женщина потребовала компенсировать ей моральные издержки в сумме 20 тысяч рублей, судебные расходы и неустойку за период до даты удовлетворения требований. Курчатовский районный суд счел, что туристка осталась без услуги, но документов о болезни не предоставила.
«В материалах дела не имеется доказательств возврата ответчиком вышеуказанной суммы 13,6 тысячи рублей. Также не имеется надлежащих доказательств принятия мер об оповещении истца о получении указанной суммы», — отметил суд в своем решении.
Требования удовлетворены частично. Стоимость авиабилетов суд разрешил не возвращать, но и без этого сумма выросла значительно. Кроме расходов на гостиницу и юридическую защиту, с ответчика взыскали штраф в пользу потребителя в сумме 64 665 рублей. При этом, как заметил Косицын, при отказе потребителя от услуги неустойка не начисляется. Однако вопреки разъяснениям Верховного суда сумма неустойки насчитана, причем без ограничения ценой договора. Ее размер составил 112 тысяч рублей за 275 дней просрочки. Решение вступило в законную силу.
«Можно восстановить срок для жалобы и отменить решение. Оно было вынесено заочно, а, значит, дело рассматривалось в отсутствие ответчика. Можно оспорить», — отметил Косицын в разговоре с URA.RU.
Специалист рекомендовал туркомпаниям регулярно отслеживать почту. Также он посоветовал мониторить ситуацию с проблемными клиентами, регулярно проверяя судебную базу по месту нахождения туристов и своей фирмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!