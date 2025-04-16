В Екатеринбурге продают внедорожник из сегмента ультра-люкс Rolls-Royce Cullinan 2-221 года за 32,2 миллиона рублей. Машину для покупателя привезут специально из Кореи. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Полный комплект ключей и документов. Под привоз из Кореи» — написано в объявлении. По словам продавца, машина проходила все нужные технические обслуживания, автомобиль не перекрашивался. Пробег машины — чуть менее 42 тысяч километров.
Rolls-Royce Cullinan является самым продаваемым и самым быстро раскупаемый автомобилем бренда. Такая машина редко встречается на дорогах и изготавливается по индивидуальным заказам.
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