16 апреля 2025

Внедорожник продается за 32 миллиона рублей в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге продают Rolls-Royce Cullinan за 32,2 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина продается более чем за 32 миллиона рублей
Машина продается более чем за 32 миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге продают внедорожник из сегмента ультра-люкс Rolls-Royce Cullinan 2-221 года за 32,2 миллиона рублей. Машину для покупателя привезут специально из Кореи. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Полный комплект ключей и документов. Под привоз из Кореи» — написано в объявлении. По словам продавца, машина проходила все нужные технические обслуживания, автомобиль не перекрашивался. Пробег машины — чуть менее 42 тысяч километров. 

Rolls-Royce Cullinan является самым продаваемым и самым быстро раскупаемый автомобилем бренда. Такая машина редко встречается на дорогах и изготавливается по индивидуальным заказам.

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В Екатеринбурге продают внедорожник из сегмента ультра-люкс Rolls-Royce Cullinan 2-221 года за 32,2 миллиона рублей. Машину для покупателя привезут специально из Кореи. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Полный комплект ключей и документов. Под привоз из Кореи» — написано в объявлении. По словам продавца, машина проходила все нужные технические обслуживания, автомобиль не перекрашивался. Пробег машины — чуть менее 42 тысяч километров.  Rolls-Royce Cullinan является самым продаваемым и самым быстро раскупаемый автомобилем бренда. Такая машина редко встречается на дорогах и изготавливается по индивидуальным заказам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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