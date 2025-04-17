В Екатеринбурге вечером 16 апреля водитель Skoda Octavia сбил двух девочек на электросамокате, ехавших на красный свет. Авария завершилась серьезной травмой одной из девочек и ушибами у второй, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции.
«Иномарка, выполняя правый поворот на улицу Волгоградскую, допустила столкновение с двумя подростками, грубо нарушившими правила дорожного движения», — пояснили там. Несовершеннолетних незамедлительно госпитализировали.
Электросамокат отправили на экспертизу, чтобы выявить возможные неисправности техники. Известно, что сервис проката принял заказ на основании поддельных данных одной из девочек. Полицейские организовали проверку. Родители могут быть привлечены к ответственности, материалы направлены в органы ПДН.
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