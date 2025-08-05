После новости URA.RU прокуратура взялась за 84-летнюю пенсионерку из Сысерти

Прокуратура выехала в Сысерть к пенсионерке, которая собирает дождевую воду

05 августа 2025 в 15:28 Размер текста - 17 +

Пенсионерка вынуждена собирать дождевую воду (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU После выхода материала на URA.RU о тяжелой ситуации, в которой оказалась 84-летняя Мария Жаринова и ее 86-летний муж, подключилась прокуратура Свердловской области. Дело в том, что пенсионеры вынуждены уже год жить без водоснабжения из-за отключения единственной колонки возле их дома на улице Салавата Юлаева, 20. Ведомство проводит проверку. Пятого августа на сайте URA.RU была опубликована история семьи Жариновых: 84-летняя Мария Степановна вынуждена собирать дождевую воду для бытовых нужд, включая мытье посуды, а за питьевой водой обращается к соседям. Причиной стала отключенная местной администрацией единственная водоразборная колонка. Пенсионерка дважды обращалась на прямую линию к президенту. Изначально ей обещали восстановить колонку, но, по ее словам, позже сообщили о нецелесообразности ее содержания ради одного человека. Новость по теме 84-летняя свердловчанка вынуждена собирать дождевую воду, чтобы выжить. Видео «Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о необеспечении 84-летней пенсионерки водоснабжением. Согласно публикации СМИ, 84-летняя жительница пос. Октябрьский Сысертского муниципального округа не обеспечена холодным водоснабжением, в силу чего вынуждена обращаться к соседям и набирать у них воду из скважины. Несмотря на неоднократные обращения в органы местного самоуправления, ее права не восстановлены», — отметили в ведомстве. В прокураторе подчеркнули, что в ходе надзорных мероприятий ведомство даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией требований законодательства о надлежащей организации водоснабжения жителей населенного пункта. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода материала на URA.RU о тяжелой ситуации, в которой оказалась 84-летняя Мария Жаринова и ее 86-летний муж, подключилась прокуратура Свердловской области. Дело в том, что пенсионеры вынуждены уже год жить без водоснабжения из-за отключения единственной колонки возле их дома на улице Салавата Юлаева, 20. Ведомство проводит проверку. Пятого августа на сайте URA.RU была опубликована история семьи Жариновых: 84-летняя Мария Степановна вынуждена собирать дождевую воду для бытовых нужд, включая мытье посуды, а за питьевой водой обращается к соседям. Причиной стала отключенная местной администрацией единственная водоразборная колонка. Пенсионерка дважды обращалась на прямую линию к президенту. Изначально ей обещали восстановить колонку, но, по ее словам, позже сообщили о нецелесообразности ее содержания ради одного человека. «Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о необеспечении 84-летней пенсионерки водоснабжением. Согласно публикации СМИ, 84-летняя жительница пос. Октябрьский Сысертского муниципального округа не обеспечена холодным водоснабжением, в силу чего вынуждена обращаться к соседям и набирать у них воду из скважины. Несмотря на неоднократные обращения в органы местного самоуправления, ее права не восстановлены», — отметили в ведомстве. В прокураторе подчеркнули, что в ходе надзорных мероприятий ведомство даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией требований законодательства о надлежащей организации водоснабжения жителей населенного пункта. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Если вы или ваши близкие оказались в трудной жизненной ситуации, не бойтесь обращаться за помощью. Редакция URA.RU всегда готова поддержать и ждет ваших писем на адрес Dzhallatova@ura.ru.