«За участки идет охота»: мэр «Уральской Рублевки» делает землю в ней дороже

Стоимость участков в Сысертском округе за пять лет выросла в три раза

18 апреля 2025 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сысерть привлекает всех не только живописными пейзажами, но и инфраструктурой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стоимость участков в Сысертском округе, который негласно зовется «уральской рублевкой», за пять лет выросла в несколько раз. Если в 2020-м «сотка» земли стоила 100 тысяч рублей, то сейчас дешевле 300 тысяч не найти. Опросив местных жителей, изучив статистику, пообщавшись с девелоперами, URA.RU выяснило — все из-за активного развития инфраструктуры, которой местные власти уделяют особое внимание. Сысертский городской округ вот уже несколько лет подряд занимает второе место в области после Екатеринбурга по вводу жилья и первое место по вводу малоэтажного жилья. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских делился в соцсетях статистикой — в 2024 году в округе было введено 247 309 квадратных метров жилья, из них 237 750 — индивидуальное жилищное строительство, 9 559 — многоквартирное. Также Сысерть единственный муниципалитет региона, где наблюдается рост населения через обратную миграцию из мегаполиса. Если раньше основное благоустройство было только в Сысерти, то сейчас и по другим направлениям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Число екатеринбуржцев, решивших переехать в пригород, увеличивается с каждым годом. Зачастую это люди с высоким социальным статусом и достатком (стабильные зарплаты или даже собственный бизнес), позволяющим иметь по автомобилю на каждого взрослого члена семьи. «Наш девиз: „Сысерть — лучшее место для жизни“, и мы стремимся создавать условия для этого, чтобы люди хотели постоянно жить на нашей территории, а не только ездить сюда на дачу», — неоднократно заявлял глава Нисковских. Расчет властей простой — чем больше зарегистрированных в округе жителей, тем больше налогов получит бюджет: и региональный, и местный. А тратятся деньги в зависимости от нужд территории: на ремонт дорог, школ, зарплату бюджетных сотрудников, субсидии льготникам и прочее. Чтобы привлечь в округ новых жителей, местные власти реализуют несколько стратегических направлений: от формирования центров притяжения для туристов на так называемый «маршрут выходного дня» (знаменитый проект «Лето на Заводе», «Сысертская сотня», «Бажовские места», «Фарфор Сысерти» и другие) до комплексного развития территорий. Все это формирует у гостей желание переехать сюда. И если раньше основные силы и средства уходили на благоустройство самой Сысерти, административного центра округа, и прилегающих к ней Кашино и Верхней Сысерти, то в последние годы начали активно развиваться и другие направления. Например, в сторону Кадниково и Двуреченска, где располагаются загородный клуб «Белая лошадь», турбаза «Иволга» и водохранилище в Черданцево — знаковые для местных жителей места. Свой конный клуб — гордость жителей Кадниково Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас тут расположено несколько действующих крупных коттеджных поселков («Брусника», «Марьин Ключ», «Журавли», «7 прудов» и другие), в планах есть строительство новых, где смогут жить десятки тысяч новых жителей. Во всю застраиваются поселки «Солнечная долина», «Елки» и «Белая лошадь» (в Кадниково). В стадии планирования поселок «ДОМО» площадью более 14 га на границах Шайдурово и Кадниково, а также мега проект на 249 га на южном берегу реки Сысерть между Черданцево и Двуреченском (дома строят компании из московского региона — «Монолит Девелопмент» и «Терра Ди Инканти» при поддержке корпорации «Дом.клик»). Активность девелоперов именно на этом направлении объяснима — округ вкладывается в создание всей необходимой инфраструктуры. Недавно здесь провели реконструкцию подстанции «Кадниковская» (модернизация шла два года и включала в себя поэтапное обновление оборудования), что повысило надежность электроснабжения всего направления. «Одновременно с реконструкцией этого центра питания в нашем округе проведены работы еще на двух подстанциях, большой объем ремонтов выполнен в распределительных сетях», — подчеркивал на открытии подстанции Нисковских. В 2024 году в Кадниково появились первые тротуары, установили новое освещение. В этом году отремонтировали и расширили дороги. Там есть современный спортивный корт (проект реализовали через механизм инициативного инвестирования, пояснили в мэрии). Пришел бизнес: открылись новые магазины крупных федеральных торговых сетей и пункты выдачи товаров маркетпейсев, на Черданском водохранилище появилась сап-станция, строится SPA-центр с банным комплексом. Одна из визитных карточек Сысерти — проект «Лето на заводе» Фото: Размик Закарян © URA.RU Усилия властей по-своему оценили как застройщики, так и «частники» — стоимость земельных участков тут растет с каждым годом. Сегодня купить участки можно за цену от 300 тыс. р за сотку (без сетей, без газа). Как говорят эксперты URA.RU, на землю в поселках Кадниково, Черданцево, Токарево идет настоящая охота. «Земельные участки тут расположены рядом с водой — вдоль этих сел протекает река Сысерть, места живописные, ландшафт представляет собой горы и лес. Для потребителя это существенные факторы, как и близость к Екатеринбургу и развитая инфраструктура», — говорят собеседники агентства. Как рассказали представители сразу нескольких агентств недвижимости, специализирующихся на продаже загородного жилья, привлекает потенциальных покупателей и программа догазификации. Если участок имеет статус «земли населенных пунктов», государство обязательно подключает домовладение к газу, причем заявку на подключение можно легко подать через «Госуслуги». Подтверждают это и застройщики. «Спрос есть. Интерес к направлению очень большой. Показы [участков] идут регулярно. Люди рассматривают нас как место постоянного проживания — всех интересует полицейский адрес и возможность регистрации. Цена не смущает — наши клиенты готовы платить. Даже сейчас, на фоне „охлаждения“ ипотечных программ», — рассказали в представительстве одного из девелоперов. Дмитрий Нисковских возглавляет Сысерть с 2018 года Фото: Размик Закарян © URA.RU За пять лет стоимость участков выросла в несколько раз. «Мы покупали землю за 100 тысяч рублей за сотку. Сейчас таких цен конечно же нет. Соседей стало больше. Но и жить стало удобнее. Раньше было одно сельпо, а теперь полноценные магазины, их много и они рядом», — поделились жители одного из «старых» коттеджных поселков в Черданцево. Собеседники URA.RU убеждены, что действия сысертских властей повышают привлекательность направления и напрямую способствуют росту стоимости земли. В будущем эта тенденция только усилится, особенно в случае возобновления кредитных программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость участков в Сысертском округе, который негласно зовется «уральской рублевкой», за пять лет выросла в несколько раз. Если в 2020-м «сотка» земли стоила 100 тысяч рублей, то сейчас дешевле 300 тысяч не найти. Опросив местных жителей, изучив статистику, пообщавшись с девелоперами, URA.RU выяснило — все из-за активного развития инфраструктуры, которой местные власти уделяют особое внимание. Сысертский городской округ вот уже несколько лет подряд занимает второе место в области после Екатеринбурга по вводу жилья и первое место по вводу малоэтажного жилья. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских делился в соцсетях статистикой — в 2024 году в округе было введено 247 309 квадратных метров жилья, из них 237 750 — индивидуальное жилищное строительство, 9 559 — многоквартирное. Также Сысерть единственный муниципалитет региона, где наблюдается рост населения через обратную миграцию из мегаполиса. Число екатеринбуржцев, решивших переехать в пригород, увеличивается с каждым годом. Зачастую это люди с высоким социальным статусом и достатком (стабильные зарплаты или даже собственный бизнес), позволяющим иметь по автомобилю на каждого взрослого члена семьи. «Наш девиз: „Сысерть — лучшее место для жизни“, и мы стремимся создавать условия для этого, чтобы люди хотели постоянно жить на нашей территории, а не только ездить сюда на дачу», — неоднократно заявлял глава Нисковских. Расчет властей простой — чем больше зарегистрированных в округе жителей, тем больше налогов получит бюджет: и региональный, и местный. А тратятся деньги в зависимости от нужд территории: на ремонт дорог, школ, зарплату бюджетных сотрудников, субсидии льготникам и прочее. Чтобы привлечь в округ новых жителей, местные власти реализуют несколько стратегических направлений: от формирования центров притяжения для туристов на так называемый «маршрут выходного дня» (знаменитый проект «Лето на Заводе», «Сысертская сотня», «Бажовские места», «Фарфор Сысерти» и другие) до комплексного развития территорий. Все это формирует у гостей желание переехать сюда. И если раньше основные силы и средства уходили на благоустройство самой Сысерти, административного центра округа, и прилегающих к ней Кашино и Верхней Сысерти, то в последние годы начали активно развиваться и другие направления. Например, в сторону Кадниково и Двуреченска, где располагаются загородный клуб «Белая лошадь», турбаза «Иволга» и водохранилище в Черданцево — знаковые для местных жителей места. Сейчас тут расположено несколько действующих крупных коттеджных поселков («Брусника», «Марьин Ключ», «Журавли», «7 прудов» и другие), в планах есть строительство новых, где смогут жить десятки тысяч новых жителей. Во всю застраиваются поселки «Солнечная долина», «Елки» и «Белая лошадь» (в Кадниково). В стадии планирования поселок «ДОМО» площадью более 14 га на границах Шайдурово и Кадниково, а также мега проект на 249 га на южном берегу реки Сысерть между Черданцево и Двуреченском (дома строят компании из московского региона — «Монолит Девелопмент» и «Терра Ди Инканти» при поддержке корпорации «Дом.клик»). Активность девелоперов именно на этом направлении объяснима — округ вкладывается в создание всей необходимой инфраструктуры. Недавно здесь провели реконструкцию подстанции «Кадниковская» (модернизация шла два года и включала в себя поэтапное обновление оборудования), что повысило надежность электроснабжения всего направления. В 2024 году в Кадниково появились первые тротуары, установили новое освещение. В этом году отремонтировали и расширили дороги. Там есть современный спортивный корт (проект реализовали через механизм инициативного инвестирования, пояснили в мэрии). Пришел бизнес: открылись новые магазины крупных федеральных торговых сетей и пункты выдачи товаров маркетпейсев, на Черданском водохранилище появилась сап-станция, строится SPA-центр с банным комплексом. Усилия властей по-своему оценили как застройщики, так и «частники» — стоимость земельных участков тут растет с каждым годом. Сегодня купить участки можно за цену от 300 тыс. р за сотку (без сетей, без газа). Как говорят эксперты URA.RU, на землю в поселках Кадниково, Черданцево, Токарево идет настоящая охота. «Земельные участки тут расположены рядом с водой — вдоль этих сел протекает река Сысерть, места живописные, ландшафт представляет собой горы и лес. Для потребителя это существенные факторы, как и близость к Екатеринбургу и развитая инфраструктура», — говорят собеседники агентства. Как рассказали представители сразу нескольких агентств недвижимости, специализирующихся на продаже загородного жилья, привлекает потенциальных покупателей и программа догазификации. Если участок имеет статус «земли населенных пунктов», государство обязательно подключает домовладение к газу, причем заявку на подключение можно легко подать через «Госуслуги». Подтверждают это и застройщики. «Спрос есть. Интерес к направлению очень большой. Показы [участков] идут регулярно. Люди рассматривают нас как место постоянного проживания — всех интересует полицейский адрес и возможность регистрации. Цена не смущает — наши клиенты готовы платить. Даже сейчас, на фоне „охлаждения“ ипотечных программ», — рассказали в представительстве одного из девелоперов. За пять лет стоимость участков выросла в несколько раз. «Мы покупали землю за 100 тысяч рублей за сотку. Сейчас таких цен конечно же нет. Соседей стало больше. Но и жить стало удобнее. Раньше было одно сельпо, а теперь полноценные магазины, их много и они рядом», — поделились жители одного из «старых» коттеджных поселков в Черданцево. Собеседники URA.RU убеждены, что действия сысертских властей повышают привлекательность направления и напрямую способствуют росту стоимости земли. В будущем эта тенденция только усилится, особенно в случае возобновления кредитных программ.