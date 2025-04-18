Рубио: Вашингтон не готов публично обсуждать гарантии безопасности для Украины

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Государственный секретарь США Марко Рубио. stock, stock, рубио марко
Марко Рубио добавил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неготовности публично обсуждать гарантии безопасности Украины. Это сообщает издание Clash Report.

«США пока не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины», — передает слова Рубио Clash Report в соцсети X. Также Рубио отметил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки.

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неготовности публично обсуждать гарантии безопасности Украины. Это сообщает издание Clash Report. «США пока не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины», — передает слова Рубио Clash Report в соцсети X. Также Рубио отметил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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