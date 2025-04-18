Рубио: Вашингтон не готов публично обсуждать гарантии безопасности для Украины

18 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Марко Рубио добавил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки Фото: Official State Department / Freddie Everett новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неготовности публично обсуждать гарантии безопасности Украины. Это сообщает издание Clash Report. «США пока не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины», — передает слова Рубио Clash Report в соцсети X. Также Рубио отметил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неготовности публично обсуждать гарантии безопасности Украины. Это сообщает издание Clash Report. «США пока не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины», — передает слова Рубио Clash Report в соцсети X. Также Рубио отметил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки.