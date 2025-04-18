Рубио: Вашингтон не готов публично обсуждать гарантии безопасности для Украины

Марко Рубио добавил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о неготовности публично обсуждать гарантии безопасности Украины. Это сообщает издание Clash Report.
«США пока не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины», — передает слова Рубио Clash Report в соцсети X. Также Рубио отметил, что конфликт на Украине достиг поворотной точки.
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