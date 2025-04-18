Власти объяснили законность строительства ЖК в челябинском микрорайоне Чурилово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый ЖК на Эльтонской планируется возвести в концу 2025 года
Новый ЖК на Эльтонской планируется возвести в концу 2025 года Фото:

Власти Челябинска объяснили законность возведения нового «ЖК на Эльтонской» в микрорайоне Чурилово. Против его строительства выступали жители соседнего дома. Оказалось, что разрешение было выдано застройщику ООО «Корд» на основании общественных обсуждений, сообщили в мэрии города.

«В августе 2024 года, на основании проведенных общественных обсуждений, застройщику предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома. Общественные обсуждения признаны состоявшимися», — сообщили на сайте.

Как отметили в пресс-службе, на общественных обсуждениях поступило замечание об отсутствии обеспеченности планируемого дома объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В ответ застройщик представил расчеты коэффициентов строительной плотности и пояснительную записку, в которой объясняется, что все необходимые соцобъекты на территории будут присутствовать.

Согласно документации, в 2007 году на земельном участке, где на данный момент возводят ЖК, разрешено было строить пятиэтажные жилые дома. В 2018 году после проведения общественных обсуждений в отношении рассматриваемого земельного участка документация 2007 года утратила силу.

По правилам землепользования и застройки 2023 года участок был отнесен к зоне высотной застройки в зонах стабилизации. В мае 2023 года власти Челябинска выдали ООО «КОРД» разрешение на строительство жилого дома со встроенными помещениями на улице Ферганской на основании предоставленных документов, в том числе положительного заключения экспертизы проектной документации.

«ЖК на Эльтонской», расположенный в Тракторозаводском районе в поселке Чурилово по улице Эльтонская 2-я, 18 Б, планируется построить в четвертом квартале 2025 года. Застройщик  сейчас возводит там 10-этажный дом на 69 квартир.

В августе 2024 года, на основании проведенных общественных обсуждений, застройщику разрешили возвести ЖК с отклонением от предельных параметров
В августе 2024 года, на основании проведенных общественных обсуждений, застройщику разрешили возвести ЖК с отклонением от предельных параметров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска объяснили законность возведения нового «ЖК на Эльтонской» в микрорайоне Чурилово. Против его строительства выступали жители соседнего дома. Оказалось, что разрешение было выдано застройщику ООО «Корд» на основании общественных обсуждений, сообщили в мэрии города. «В августе 2024 года, на основании проведенных общественных обсуждений, застройщику предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома. Общественные обсуждения признаны состоявшимися», — сообщили на сайте. Как отметили в пресс-службе, на общественных обсуждениях поступило замечание об отсутствии обеспеченности планируемого дома объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В ответ застройщик представил расчеты коэффициентов строительной плотности и пояснительную записку, в которой объясняется, что все необходимые соцобъекты на территории будут присутствовать. Согласно документации, в 2007 году на земельном участке, где на данный момент возводят ЖК, разрешено было строить пятиэтажные жилые дома. В 2018 году после проведения общественных обсуждений в отношении рассматриваемого земельного участка документация 2007 года утратила силу. По правилам землепользования и застройки 2023 года участок был отнесен к зоне высотной застройки в зонах стабилизации. В мае 2023 года власти Челябинска выдали ООО «КОРД» разрешение на строительство жилого дома со встроенными помещениями на улице Ферганской на основании предоставленных документов, в том числе положительного заключения экспертизы проектной документации. «ЖК на Эльтонской», расположенный в Тракторозаводском районе в поселке Чурилово по улице Эльтонская 2-я, 18 Б, планируется построить в четвертом квартале 2025 года. Застройщик  сейчас возводит там 10-этажный дом на 69 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...