Власти Челябинска объяснили законность возведения нового «ЖК на Эльтонской» в микрорайоне Чурилово. Против его строительства выступали жители соседнего дома. Оказалось, что разрешение было выдано застройщику ООО «Корд» на основании общественных обсуждений, сообщили в мэрии города.
«В августе 2024 года, на основании проведенных общественных обсуждений, застройщику предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома. Общественные обсуждения признаны состоявшимися», — сообщили на сайте.
Как отметили в пресс-службе, на общественных обсуждениях поступило замечание об отсутствии обеспеченности планируемого дома объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В ответ застройщик представил расчеты коэффициентов строительной плотности и пояснительную записку, в которой объясняется, что все необходимые соцобъекты на территории будут присутствовать.
Согласно документации, в 2007 году на земельном участке, где на данный момент возводят ЖК, разрешено было строить пятиэтажные жилые дома. В 2018 году после проведения общественных обсуждений в отношении рассматриваемого земельного участка документация 2007 года утратила силу.
По правилам землепользования и застройки 2023 года участок был отнесен к зоне высотной застройки в зонах стабилизации. В мае 2023 года власти Челябинска выдали ООО «КОРД» разрешение на строительство жилого дома со встроенными помещениями на улице Ферганской на основании предоставленных документов, в том числе положительного заключения экспертизы проектной документации.
«ЖК на Эльтонской», расположенный в Тракторозаводском районе в поселке Чурилово по улице Эльтонская 2-я, 18 Б, планируется построить в четвертом квартале 2025 года. Застройщик сейчас возводит там 10-этажный дом на 69 квартир.
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