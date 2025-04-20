В возрасте 83 лет ушла из жизни почетный член Пермского землячества Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен). Она была последним представителем древнего рода Строгановых. Ее не стало 20 апреля.
«В 1992 году она создала Международный Строгановский благотворительный Фонд, который занимался восстановлением Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае. Кроме того, баронесса часто бывала в строгановских местах региона — Ильинском, Усолье, Орле, Пыскоре, Соликамске, Чердыни, Ныробе», — сообщает пресс-служба Пермского землячества в соцсети «ВКонтакте».
Почти 20 лет назад Элен стала инициатором и спонсором спортивно-развлекательной программы «Строгановская регата» в Усолье. Баронесса участвовала в церемонии вручения Строгановской премии в Москве и в Перми. В 2016 году она была избрана почетным членом Пермского землячества. В 2018 году Первый канал снял про нее документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».
Ранее URA.RU сообщало о том, что конкурсная комиссия Пермского землячества окончательно утвердила концепцию памятника, посвященного династии Строгановых. Монумент планируется установить в парке перед гостиницей «Урал» в краевой столице. Семейство Строгановых в 18 веке развило пермский регион, его промышленный потенциал из их вотчины в Усолье, а также снарядив отряд Ермака присоединила земли Сибири к Российскому государству. Их вклад в формирование России невозможно переоценить. Предстоит большая скрупулезная работа по реализации проекта, поделился архитектор Виктор Воженников.
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