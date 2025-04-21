В Кремле раскрыли правду о визите Трампа в РФ 9-го мая

Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее эксперты отмечали, что участие иностранных лидеров, в том числе президента США, в праздновании 80-летия Победы в Москве могло бы повлиять на обсуждение украинского конфликта и потенциально способствовать его урегулированию. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, который уже принял приглашение российских властей.
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