В Кремле раскрыли правду о визите Трампа в РФ 9-го мая

Песков: речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет
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Песков Заявил, что Трамп не приедет в Россию 9-го мая
Песков Заявил, что Трамп не приедет в Россию 9-го мая Фото:

Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее эксперты отмечали, что участие иностранных лидеров, в том числе президента США, в праздновании 80-летия Победы в Москве могло бы повлиять на обсуждение украинского конфликта и потенциально способствовать его урегулированию. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, который уже принял приглашение российских властей.

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Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее эксперты отмечали, что участие иностранных лидеров, в том числе президента США, в праздновании 80-летия Победы в Москве могло бы повлиять на обсуждение украинского конфликта и потенциально способствовать его урегулированию. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, который уже принял приглашение российских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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