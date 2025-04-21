Видимость в городе снизилась практически до нуля
Вечером 21 апреля Екатеринбург и близлежащие города окутал густой туман. Из-за погодных условий водителей предупредили об опасности сразу на нескольких уральских трассах. Кадры ночного города под сплошной туманной пеленой — в фоторепортаже URA.RU.
«Внимание! На автодороге Р-351 (Екатеринбург, Белоярский МО), М-5 (Сысертский ГО), Р-242 (ГО Первоуральск, Екатеринбург) туман, низкая видимость! Будьте внимательны!», — сообщили в управлении Уралуправтодора. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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