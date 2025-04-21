21 апреля 2025

Екатеринбург накрыл густой туман. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость в городе снизилась практически до нуля
Видимость в городе снизилась практически до нуля Фото:

Вечером 21 апреля Екатеринбург и близлежащие города окутал густой туман. Из-за погодных условий водителей предупредили об опасности сразу на нескольких уральских трассах. Кадры ночного города под сплошной туманной пеленой — в фоторепортаже URA.RU.

«Внимание! На автодороге Р-351 (Екатеринбург, Белоярский МО), М-5 (Сысертский ГО), Р-242 (ГО Первоуральск, Екатеринбург) туман, низкая видимость! Будьте внимательны!», — сообщили в управлении Уралуправтодора. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Вечером 21 апреля Екатеринбург и близлежащие города окутал густой туман. Из-за погодных условий водителей предупредили об опасности сразу на нескольких уральских трассах. Кадры ночного города под сплошной туманной пеленой — в фоторепортаже URA.RU. «Внимание! На автодороге Р-351 (Екатеринбург, Белоярский МО), М-5 (Сысертский ГО), Р-242 (ГО Первоуральск, Екатеринбург) туман, низкая видимость! Будьте внимательны!», — сообщили в управлении Уралуправтодора. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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