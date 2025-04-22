Новый состав группы «Воровайки» выступит в Перми

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Концерт запланирован на конец мая
Концерт запланирован на конец мая Фото:

Популярная шансон-группа «Воровайки» в обновленном составе приедет в Пермь. О концерте сообщается на сайте коллектива.

«24 мая в Перми состоится долгожданный концерт популярной группы „Воровайки“. Это музыкальный коллектив, завоевавший сердца поклонников своими яркими песнями и харизматичными выступлениями», — говорится в афише.

Летом 2024 года коллектив сменил состав. Группа из трио превратилась в дуэт Софьи Морозовой и Валерии Москальчук. В середине марта 2025 года продюсеры объявляли кастинг на третью участницу, но о его результатах не сообщалось.

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Популярная шансон-группа «Воровайки» в обновленном составе приедет в Пермь. О концерте сообщается на сайте коллектива. «24 мая в Перми состоится долгожданный концерт популярной группы „Воровайки“. Это музыкальный коллектив, завоевавший сердца поклонников своими яркими песнями и харизматичными выступлениями», — говорится в афише. Летом 2024 года коллектив сменил состав. Группа из трио превратилась в дуэт Софьи Морозовой и Валерии Москальчук. В середине марта 2025 года продюсеры объявляли кастинг на третью участницу, но о его результатах не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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