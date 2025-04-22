Новый состав группы «Воровайки» выступит в Перми

Концерт запланирован на конец мая
Популярная шансон-группа «Воровайки» в обновленном составе приедет в Пермь. О концерте сообщается на сайте коллектива.
«24 мая в Перми состоится долгожданный концерт популярной группы „Воровайки“. Это музыкальный коллектив, завоевавший сердца поклонников своими яркими песнями и харизматичными выступлениями», — говорится в афише.
Летом 2024 года коллектив сменил состав. Группа из трио превратилась в дуэт Софьи Морозовой и Валерии Москальчук. В середине марта 2025 года продюсеры объявляли кастинг на третью участницу, но о его результатах не сообщалось.
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