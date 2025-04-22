22 апреля 2025

Челябинских садоводов научили бороться с саранчой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Садоводам рекомендуют обращаться к специалистам
Садоводам рекомендуют обращаться к специалистам Фото:

Челябинским садоводам порекомендовали обращаться к специалистам Россельхозцентра при нашествии саранчи и не использовать самостоятельно химические препараты. Об этом сообщили на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».

«Пока что в нашей практике не было такого, чтобы на садовом участке было настолько большое количество саранчи, которое требовало бы проводить обработку. Две-три штуки на квадратный метр не навредят настолько, чтобы почувствовать значимый ущерб. На обработку препаратами уйдет намного больше средств, поэтому делать ничего не нужно. Если садоводы обнаружат массовое нашествие саранчи, в первую очередь нужно пригласить специалистов Россельхозцентра для оценки ситуации и рекомендаций, что с этим делать», — передает корреспондент URA.RU слова руководителя Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области Ксении Ваниной.

В Челябинской области из-за теплой зимы и ранней весны возможно нашествие саранчи. Эксперты рассказали, когда ждать насекомых-вредителей, чем они опасны и как с ними бороться

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Челябинским садоводам порекомендовали обращаться к специалистам Россельхозцентра при нашествии саранчи и не использовать самостоятельно химические препараты. Об этом сообщили на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск». «Пока что в нашей практике не было такого, чтобы на садовом участке было настолько большое количество саранчи, которое требовало бы проводить обработку. Две-три штуки на квадратный метр не навредят настолько, чтобы почувствовать значимый ущерб. На обработку препаратами уйдет намного больше средств, поэтому делать ничего не нужно. Если садоводы обнаружат массовое нашествие саранчи, в первую очередь нужно пригласить специалистов Россельхозцентра для оценки ситуации и рекомендаций, что с этим делать», — передает корреспондент URA.RU слова руководителя Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области Ксении Ваниной. В Челябинской области из-за теплой зимы и ранней весны возможно нашествие саранчи. Эксперты рассказали, когда ждать насекомых-вредителей, чем они опасны и как с ними бороться
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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