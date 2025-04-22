Челябинских садоводов научили бороться с саранчой

Челябинским садоводам порекомендовали обращаться к специалистам Россельхозцентра при нашествии саранчи и не использовать самостоятельно химические препараты. Об этом сообщили на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».
«Пока что в нашей практике не было такого, чтобы на садовом участке было настолько большое количество саранчи, которое требовало бы проводить обработку. Две-три штуки на квадратный метр не навредят настолько, чтобы почувствовать значимый ущерб. На обработку препаратами уйдет намного больше средств, поэтому делать ничего не нужно. Если садоводы обнаружат массовое нашествие саранчи, в первую очередь нужно пригласить специалистов Россельхозцентра для оценки ситуации и рекомендаций, что с этим делать», — передает корреспондент URA.RU слова руководителя Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области Ксении Ваниной.
В Челябинской области из-за теплой зимы и ранней весны возможно нашествие саранчи. Эксперты рассказали, когда ждать насекомых-вредителей, чем они опасны и как с ними бороться
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