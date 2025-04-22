Челябинской области угрожает нашествие саранчи

В Челябинской области из-за теплой зимы и ранней весны возможно нашествие саранчи. О том, когда ждать насекомых-вредителей, чем они опасны и как с ними бороться, рассказали на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».
«Многолетние наблюдения показывают, что нашествия саранчи на территории региона происходят циклично, раз в 10-11 лет. В этом году из-за ранней весны вредители могут появиться не в первой декаде мая, а раньше», — передает корреспондент URA.RU слова руководителя Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области Ксении Ваниной.
Эксперт отметила, что в регионе есть свой «запас» саранчи, а также риски прилета стай насекомых из приграничных районов Казахстана. Согласно данным мониторинга, в этом году роста популяции своей саранчи не ожидается. Однако в Казахстане активно перемещаются стаи итальянского пруса, поэтому специалисты предпринимают все возможные меры, чтобы они не перелетели границу и не отложили яйца в нашем регионе.
«Саранча может сесть на посевы, преимущественно зерновых культур, на пастбищные территории и на неиспользуемые земли. Все эти земли находятся под постоянным мониторингом», — добавила Ванина.
Спикеры сообщили, что в последний раз нашествие саранчи в Челябинской области было зарегистрировано в 2023 году, когда для этого сложились благоприятные условия. В 2024 году стаи насекомых в регионе зафиксированы не были. Эксперты отмечают, что в первую очередь борьба с вредителями должна вестись на стадии личинок. Для этого эффективны агротехнические методы, когда личинка при вспахивании земли перемещается в более глубокие слои почвы и не может развиться во взрослую особь. При нашествии стаи саранчи из других регионов борьба основана на применении инсектицидов.
О вероятности нашествия саранчи весной и летом 2025 года Россельхозцентр предупреждал еще в феврале. Челябинская область вошла в перечень из 21 регионов страны из-за аномально теплой зимы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!