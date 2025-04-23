Прокуратура опротестовала приговор жителю Златоуста, насмерть сбившему подростка

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Прокуратура Златоуста опротестовала приговор устроившему смертельное ДТП водителю
Прокуратура Златоуста опротестовала приговор устроившему смертельное ДТП водителю Фото:

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) опротестовала приговор водителю, который за рулем грузовика «ЗИЛ» насмерть сбил подростка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда, дело рассматривалось в особом порядке.

«Житель Златоуста Иван М. осужден к двум годам лишения свободы. Наказание заменено на принудительные работы в течение двух лет с удержанием из зарплаты в доход государства штрафа в размере 5%. Дополнительно назначено наказание — лишение прав управления транспортом на два года 10 месяцев», — сообщили URA.RU в горсуде.

Иски потерпевших о компенсации морального вреда остались без рассмотрения. Семья может обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В течение двух недель стороны могли подать апелляционные жалобы. Не согласившись с приговором, прокуратура направила представление. Новым рассмотрением дела займется областной суд. 

Инцидент произошел 27 декабря 2024 года у остановки общественного транспорта «Интернат», на регулируемом пешеходном переходе. Водитель признал свою вину. Он объяснил, что, опасаясь выезда на встречную полосу и не уверенный в том, что сможет остановиться на светофоре, решил проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал. При этом мужчина не заметил, как на переход выбежал ребенок, и наезда избежать не удалось. Водителя осудили по части 3 статьи 264 УК РФ.

После ДТП мэр Олег Решетников распорядился усилить меры безопасности на участке дороги, где произошел инцидент. В школах среди учеников провели дополнительную профилактическую и разъяснительную работу.

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Прокуратура Златоуста (Челябинская область) опротестовала приговор водителю, который за рулем грузовика «ЗИЛ» насмерть сбил подростка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе горсуда, дело рассматривалось в особом порядке. «Житель Златоуста Иван М. осужден к двум годам лишения свободы. Наказание заменено на принудительные работы в течение двух лет с удержанием из зарплаты в доход государства штрафа в размере 5%. Дополнительно назначено наказание — лишение прав управления транспортом на два года 10 месяцев», — сообщили URA.RU в горсуде. Иски потерпевших о компенсации морального вреда остались без рассмотрения. Семья может обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. В течение двух недель стороны могли подать апелляционные жалобы. Не согласившись с приговором, прокуратура направила представление. Новым рассмотрением дела займется областной суд.  Инцидент произошел 27 декабря 2024 года у остановки общественного транспорта «Интернат», на регулируемом пешеходном переходе. Водитель признал свою вину. Он объяснил, что, опасаясь выезда на встречную полосу и не уверенный в том, что сможет остановиться на светофоре, решил проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал. При этом мужчина не заметил, как на переход выбежал ребенок, и наезда избежать не удалось. Водителя осудили по части 3 статьи 264 УК РФ. После ДТП мэр Олег Решетников распорядился усилить меры безопасности на участке дороги, где произошел инцидент. В школах среди учеников провели дополнительную профилактическую и разъяснительную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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