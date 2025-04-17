В России ограничили скорость арендованных электросамокатов. Ездить на них теперь можно будет не быстрее 20 километров в час. Информация об этом появилась в совместном заявлении кикшеринговых сервисов страны.
«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч», — сказано в совместном пресс-релизе кикшеринговых операторов. Его цитирует «Коммерсант».
Инициатива направлена на снижение случаев, когда пользователи электросамокатов совершают резкие маневры на тротуарах, вызывая аварийные ситуации и создавая помехи для пешеходов. Согласно данным, предоставленным операторами, большинство водителей самокатов передвигаются со средней скоростью от 17 до 20 км/ч. Однако, среди них присутствует незначительная доля лиц, которые превышают этот скоростной лимит.
Ранее ГИБДД Екатеринбурга предложила ограничить работу самокатов в ночное время. По их мнению, это предотвратит случаи нетрезвого вождения СИМ. А в Москве и Санкт-Петербурге отмечают снижение интереса у жителей к использованию арендных электросамокатов для поездок на работу. Одной из причин люди называют необходимость принимать душ после поездки.
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