Скорость всех прокатных электросамокатов в России ограничили до 20 км/ч

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Скорость арендованных самокатов в России ограничили до 20 километров в час
Скорость арендованных самокатов в России ограничили до 20 километров в час Фото:

В России ограничили скорость арендованных электросамокатов. Ездить на них теперь можно будет не быстрее 20 километров в час. Информация об этом появилась в совместном заявлении кикшеринговых сервисов страны.

«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч», — сказано в совместном пресс-релизе кикшеринговых операторов. Его цитирует «Коммерсант».

Инициатива направлена на снижение случаев, когда пользователи электросамокатов совершают резкие маневры на тротуарах, вызывая аварийные ситуации и создавая помехи для пешеходов. Согласно данным, предоставленным операторами, большинство водителей самокатов передвигаются со средней скоростью от 17 до 20 км/ч. Однако, среди них присутствует незначительная доля лиц, которые превышают этот скоростной лимит.

Ранее ГИБДД Екатеринбурга предложила ограничить работу самокатов в ночное время. По их мнению, это предотвратит случаи нетрезвого вождения СИМ. А в Москве и Санкт-Петербурге отмечают снижение интереса у жителей к использованию арендных электросамокатов для поездок на работу. Одной из причин люди называют необходимость принимать душ после поездки.

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В России ограничили скорость арендованных электросамокатов. Ездить на них теперь можно будет не быстрее 20 километров в час. Информация об этом появилась в совместном заявлении кикшеринговых сервисов страны. «IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч», — сказано в совместном пресс-релизе кикшеринговых операторов. Его цитирует «Коммерсант». Инициатива направлена на снижение случаев, когда пользователи электросамокатов совершают резкие маневры на тротуарах, вызывая аварийные ситуации и создавая помехи для пешеходов. Согласно данным, предоставленным операторами, большинство водителей самокатов передвигаются со средней скоростью от 17 до 20 км/ч. Однако, среди них присутствует незначительная доля лиц, которые превышают этот скоростной лимит. Ранее ГИБДД Екатеринбурга предложила ограничить работу самокатов в ночное время. По их мнению, это предотвратит случаи нетрезвого вождения СИМ. А в Москве и Санкт-Петербурге отмечают снижение интереса у жителей к использованию арендных электросамокатов для поездок на работу. Одной из причин люди называют необходимость принимать душ после поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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