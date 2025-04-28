FT: НАТО под угрозой раскола из-за России

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В НАТО готовятся к войне с Россией
В НАТО готовятся к войне с Россией Фото:

НАТО грозит раскол из-за позиции по якобы угрозе со стороны России. Так, европейские члены альянса боятся Россию, а администрация ДональдаТрампа «видит все совсем иначе», передает Financial Times.

«Страх России угрожает развалить альянс. Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой», — передают авторы Financial Times. В частности, у США и Европы разные взгляды на урегулирование конфликта на Украине. При этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушении демократии. 

Ранее британский военный аналитик центра RUSI Эдвард Арнольд заявил, что страны НАТО могут вступить в прямой военный конфликт с Россией в ближайшие два года. На это обратил внимание и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Также европейское крыло НАТО требует, что администрация Трампа заняла жесткую позицию к России. 

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НАТО грозит раскол из-за позиции по якобы угрозе со стороны России. Так, европейские члены альянса боятся Россию, а администрация ДональдаТрампа «видит все совсем иначе», передает Financial Times. «Страх России угрожает развалить альянс. Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой», — передают авторы Financial Times. В частности, у США и Европы разные взгляды на урегулирование конфликта на Украине. При этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушении демократии.  Ранее британский военный аналитик центра RUSI Эдвард Арнольд заявил, что страны НАТО могут вступить в прямой военный конфликт с Россией в ближайшие два года. На это обратил внимание и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Также европейское крыло НАТО требует, что администрация Трампа заняла жесткую позицию к России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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