FT: НАТО под угрозой раскола из-за России

НАТО грозит раскол из-за позиции по якобы угрозе со стороны России. Так, европейские члены альянса боятся Россию, а администрация ДональдаТрампа «видит все совсем иначе», передает Financial Times.
«Страх России угрожает развалить альянс. Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой», — передают авторы Financial Times. В частности, у США и Европы разные взгляды на урегулирование конфликта на Украине. При этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушении демократии.
Ранее британский военный аналитик центра RUSI Эдвард Арнольд заявил, что страны НАТО могут вступить в прямой военный конфликт с Россией в ближайшие два года. На это обратил внимание и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Также европейское крыло НАТО требует, что администрация Трампа заняла жесткую позицию к России.
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