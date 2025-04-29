Путин: надо давать отпор, тем кто пытается оправдать нацистов

Путин заявил, что фальсификация исторических фактов приводит к плохим последствиям
Тем странам или отдельным лицам, кто оправдывает преступления нацистов, нужно давать отпор. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии для выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
«Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов», — говорится в речи Путина. Его слова передает ТАСС.
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