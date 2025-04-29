Путин: надо давать отпор, тем кто пытается оправдать нацистов

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Путин заявил, что фальсификация исторических фактов приводит к плохим последствиям
Путин заявил, что фальсификация исторических фактов приводит к плохим последствиям Фото:

Тем странам или отдельным лицам, кто оправдывает преступления нацистов, нужно давать отпор. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии для выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».

«Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов», — говорится в речи Путина. Его слова передает ТАСС.

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Тем странам или отдельным лицам, кто оправдывает преступления нацистов, нужно давать отпор. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии для выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». «Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов», — говорится в речи Путина. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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