Замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю найден мертвым

Следователи выясняют обстоятельства смерти Игоря Рожнева
Замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев обнаружен мертвым, сообщили в правоохранительных органах. В Следственном комитете РФ информацию подтвердили.
«Заместителя начальника обнаружили мертвым», — заявили правоохранители для krsk.aif.ru. На данный момент следователями проводится проверка, чтобы установить обстоятельства смерти мужчины.
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