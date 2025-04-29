Замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю найден мертвым

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Следователи выясняют обстоятельства смерти Игоря Рожнева
Следователи выясняют обстоятельства смерти Игоря Рожнева Фото:

Замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев обнаружен мертвым, сообщили в правоохранительных органах. В Следственном комитете РФ информацию подтвердили. 

«Заместителя начальника обнаружили мертвым», — заявили правоохранители для krsk.aif.ru. На данный момент следователями проводится проверка, чтобы установить обстоятельства смерти мужчины. 

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Замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев обнаружен мертвым, сообщили в правоохранительных органах. В Следственном комитете РФ информацию подтвердили.  «Заместителя начальника обнаружили мертвым», — заявили правоохранители для krsk.aif.ru. На данный момент следователями проводится проверка, чтобы установить обстоятельства смерти мужчины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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