Циклон, надвигающийся на Пермский край, сняли из космоса

Циклон несет в Прикамье обильные осадки
Опубликован космический снимок циклона, который принесет в Пермский края обильные осадки. Фотография размещена в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».
«Свежий космоснимок циклона, который накатывает на Пермский край. Направление указано стрелкой. Виден теплый сектор (как раз под стрелкой область с менее плотной облачностью), а также шикарная петля окклюзии», — пояснили авторы публикации.
URA.RU писало, что на Прикамье надвигается циклон, который принесет осадки в виде дождя, местами — в виде мокрого снега. Количество осадков может превысить норму для этого времени года в полтора-два раза.
Пермский край окажется во власти очередного циклона
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