01 мая 2025

Циклон, надвигающийся на Пермский край, сняли из космоса

© Служба новостей «URA.RU»
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Циклон несет в Прикамье обильные осадки
Циклон несет в Прикамье обильные осадки Фото:

Опубликован космический снимок циклона, который принесет в Пермский края обильные осадки. Фотография размещена в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». 

«Свежий космоснимок циклона, который накатывает на Пермский край. Направление указано стрелкой. Виден теплый сектор (как раз под стрелкой область с менее плотной облачностью), а также шикарная петля окклюзии», — пояснили авторы публикации.

URA.RU писало, что на Прикамье надвигается циклон, который принесет осадки в виде дождя, местами — в виде мокрого снега. Количество осадков может превысить норму для этого времени года в полтора-два раза.

Пермский край окажется во власти очередного циклона
Пермский край окажется во власти очередного циклона
Фото:

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Опубликован космический снимок циклона, который принесет в Пермский края обильные осадки. Фотография размещена в группе «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте».  «Свежий космоснимок циклона, который накатывает на Пермский край. Направление указано стрелкой. Виден теплый сектор (как раз под стрелкой область с менее плотной облачностью), а также шикарная петля окклюзии», — пояснили авторы публикации. URA.RU писало, что на Прикамье надвигается циклон, который принесет осадки в виде дождя, местами — в виде мокрого снега. Количество осадков может превысить норму для этого времени года в полтора-два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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