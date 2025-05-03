03 мая 2025

День мопса отпразднуют в Екатеринбурге

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День мопсов пройдет 18 мая в парке ТРЦ «Радуга парк»
День мопсов пройдет 18 мая в парке ТРЦ «Радуга парк» Фото:

В Екатеринбурге 18 мая состоится День мопса — праздник для владельцев и любителей этой породы. Мероприятие пройдет в парке ТРЦ «Радуга парк» с 14:00 до 17:00, сообщают организаторы события.

«Вас ждет захватывающая программа: мастер-классы, шоу-анимация, конкурс костюмов для мопсов, обучающая программа для детей и взрослых, лекции от ветеринаров и экспертов, а также салон красоты для пушистых гостей», — говорится в сообщении в сообществе «ТРЦ „Радуга парк“» в соцсети «ВКонтакте». На празднике также будет организован благотворительный сбор средств для приюта «Мопсодом».

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В Екатеринбурге 18 мая состоится День мопса — праздник для владельцев и любителей этой породы. Мероприятие пройдет в парке ТРЦ «Радуга парк» с 14:00 до 17:00, сообщают организаторы события. «Вас ждет захватывающая программа: мастер-классы, шоу-анимация, конкурс костюмов для мопсов, обучающая программа для детей и взрослых, лекции от ветеринаров и экспертов, а также салон красоты для пушистых гостей», — говорится в сообщении в сообществе «ТРЦ „Радуга парк“» в соцсети «ВКонтакте». На празднике также будет организован благотворительный сбор средств для приюта «Мопсодом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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