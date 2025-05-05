05 мая 2025

В Нижневартовске украсили автобусы к 80-летней годовщине Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ко Дню Победы в городе украсили 50 автобусов
Ко Дню Победы в городе украсили 50 автобусов Фото:

В Нижневартовске перевозчик «Домтрансавто» украсил 50 городских автобусов к юбилейной годовщине Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Перевозчик „Домтрансавто“ забрендировал 50 автобусов символикой „С днем Победы“ и скульптурой „Родина мать зовет“. Еще 50 автобусов будет ездить по городу с флагами-знаменами в честь Дня Великой Победы и портретами „Бессмертного полка“, которые прислали горожане в адрес перевозчика», — сказано в сообщении.

В дни празднования в салонах автобусов будут звучать песни военных лет, создавая атмосферу памяти и уважения к подвигу советского народа. А 9 мая контролеры раздадут пассажирам георгиевские ленточки.

В Нижневартовске украсили автобусы
В Нижневартовске украсили автобусы
Фото:

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В Нижневартовске перевозчик «Домтрансавто» украсил 50 городских автобусов к юбилейной годовщине Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Перевозчик „Домтрансавто“ забрендировал 50 автобусов символикой „С днем Победы“ и скульптурой „Родина мать зовет“. Еще 50 автобусов будет ездить по городу с флагами-знаменами в честь Дня Великой Победы и портретами „Бессмертного полка“, которые прислали горожане в адрес перевозчика», — сказано в сообщении. В дни празднования в салонах автобусов будут звучать песни военных лет, создавая атмосферу памяти и уважения к подвигу советского народа. А 9 мая контролеры раздадут пассажирам георгиевские ленточки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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