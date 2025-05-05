В Нижневартовске перевозчик «Домтрансавто» украсил 50 городских автобусов к юбилейной годовщине Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Перевозчик „Домтрансавто“ забрендировал 50 автобусов символикой „С днем Победы“ и скульптурой „Родина мать зовет“. Еще 50 автобусов будет ездить по городу с флагами-знаменами в честь Дня Великой Победы и портретами „Бессмертного полка“, которые прислали горожане в адрес перевозчика», — сказано в сообщении.
В дни празднования в салонах автобусов будут звучать песни военных лет, создавая атмосферу памяти и уважения к подвигу советского народа. А 9 мая контролеры раздадут пассажирам георгиевские ленточки.
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