05 мая 2025

Сургутский драмтеатр покажет премьеру в необычном жанре в честь юбилея Победы

Сургутский драмтеатр готовит к 9 Мая концерт-притчу по стихам Окуджавы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В честь Дня Победы сургутские театралы подготовили концерт-притчу по стихами Окуджавы
В честь Дня Победы сургутские театралы подготовили концерт-притчу по стихами Окуджавы Фото:

Сургутский музыкально-драматический театр (ХМАО) покажет премьеру «Окуджава. Эпизоды» (16+), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основу концерта-притчи легли проза и лирика Булата Окуджавы, а для музыкального сопровождения театралы выбрали джаз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.

«Главный герой в исполнении актера Вахтанга Харчилавы проживает на сцене путь от бунта и отчаяния до смирения и мудрости. Его история переплетается с женскими образами военных лет — матерей, жен, дочерей, которые ждут, молчат и теряют. Эти персонажи становятся голосом народной памяти, особенно важной в год юбилея Победы», — рассказали агентству в пресс-службе.

Пьесу для премьеры написала студентка Екатеринбургского театрального института Алена Мансурова. А работу над постановкой возглавил московский режиссер Иван Судаков. Он предложил использовать в концерте блюз. «Композитор-аранжировщик Виктор Маминов сделал ставку на то, что музыка Окуджавы достаточно понятная и универсальная. По его словам, блюз на удивление легко сросся с тканью повествования», — добавили в театре.

Премьеры к 9 Мая подготовили и другие югорские театры. Среди них, например, проект Няганского ТЮЗа «Спасибо, я живу!». Актеры совместно с труппой Донецкого РАМТа расскажут о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну на передовой и в тылу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский музыкально-драматический театр (ХМАО) покажет премьеру «Окуджава. Эпизоды» (16+), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основу концерта-притчи легли проза и лирика Булата Окуджавы, а для музыкального сопровождения театралы выбрали джаз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ. «Главный герой в исполнении актера Вахтанга Харчилавы проживает на сцене путь от бунта и отчаяния до смирения и мудрости. Его история переплетается с женскими образами военных лет — матерей, жен, дочерей, которые ждут, молчат и теряют. Эти персонажи становятся голосом народной памяти, особенно важной в год юбилея Победы», — рассказали агентству в пресс-службе. Пьесу для премьеры написала студентка Екатеринбургского театрального института Алена Мансурова. А работу над постановкой возглавил московский режиссер Иван Судаков. Он предложил использовать в концерте блюз. «Композитор-аранжировщик Виктор Маминов сделал ставку на то, что музыка Окуджавы достаточно понятная и универсальная. По его словам, блюз на удивление легко сросся с тканью повествования», — добавили в театре. Премьеры к 9 Мая подготовили и другие югорские театры. Среди них, например, проект Няганского ТЮЗа «Спасибо, я живу!». Актеры совместно с труппой Донецкого РАМТа расскажут о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну на передовой и в тылу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...