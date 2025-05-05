Сургутский драмтеатр покажет премьеру в необычном жанре в честь юбилея Победы

Сургутский музыкально-драматический театр (ХМАО) покажет премьеру «Окуджава. Эпизоды» (16+), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основу концерта-притчи легли проза и лирика Булата Окуджавы, а для музыкального сопровождения театралы выбрали джаз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.
«Главный герой в исполнении актера Вахтанга Харчилавы проживает на сцене путь от бунта и отчаяния до смирения и мудрости. Его история переплетается с женскими образами военных лет — матерей, жен, дочерей, которые ждут, молчат и теряют. Эти персонажи становятся голосом народной памяти, особенно важной в год юбилея Победы», — рассказали агентству в пресс-службе.
Пьесу для премьеры написала студентка Екатеринбургского театрального института Алена Мансурова. А работу над постановкой возглавил московский режиссер Иван Судаков. Он предложил использовать в концерте блюз. «Композитор-аранжировщик Виктор Маминов сделал ставку на то, что музыка Окуджавы достаточно понятная и универсальная. По его словам, блюз на удивление легко сросся с тканью повествования», — добавили в театре.
Премьеры к 9 Мая подготовили и другие югорские театры. Среди них, например, проект Няганского ТЮЗа «Спасибо, я живу!». Актеры совместно с труппой Донецкого РАМТа расскажут о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну на передовой и в тылу.
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