Стало известно, с кем Путин встретит 9 Мая

Путин проведет более 15 встреч с лидерами других стран в дни 80-летия Победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин проведет встречу с президентом Бразилии Лула да Силва
Путин проведет встречу с президентом Бразилии Лула да Силва Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

С 7 по 10 мая ожидается три официальных визита иностранных делегаций в Москву в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Празднование 80-летия Победы это важное событие и международная составляющая, связанная с этим торжеством продлится четыре дня, с 7 по 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных делегаций в Россию», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Он уточнил, что Путин проведет более 15 двусторонних встреч.

Во второй половине дня президент проведет серию переговоров с лидерами различных стран. Среди ключевых собеседников — президент Бразилии Лула да Силва, с которым будут обсуждаться вопросы взаимодействия в рамках БРИКС и мирные инициативы. Также состоится встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, где речь пойдет о реализации совместных проектов, включая строительство АЭС, и ближневосточной повестке.

Особое внимание будет уделено переговорам с избранным президентом Индонезии, который посетит Москву перед участием в Петербургском международном экономическом форуме. В программе также значатся беседы с руководителями Сербии, Словакии и Узбекистана, посвященные актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и региональной проблематике. Кроме запланированных встреч Путин проведет краткие переговоры в неформальном формате с теми лидерами, для которых не удалось выделить время для полноценных двусторонних переговоров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 7 по 10 мая ожидается три официальных визита иностранных делегаций в Москву в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Празднование 80-летия Победы это важное событие и международная составляющая, связанная с этим торжеством продлится четыре дня, с 7 по 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных делегаций в Россию», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Он уточнил, что Путин проведет более 15 двусторонних встреч. Во второй половине дня президент проведет серию переговоров с лидерами различных стран. Среди ключевых собеседников — президент Бразилии Лула да Силва, с которым будут обсуждаться вопросы взаимодействия в рамках БРИКС и мирные инициативы. Также состоится встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, где речь пойдет о реализации совместных проектов, включая строительство АЭС, и ближневосточной повестке. Особое внимание будет уделено переговорам с избранным президентом Индонезии, который посетит Москву перед участием в Петербургском международном экономическом форуме. В программе также значатся беседы с руководителями Сербии, Словакии и Узбекистана, посвященные актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и региональной проблематике. Кроме запланированных встреч Путин проведет краткие переговоры в неформальном формате с теми лидерами, для которых не удалось выделить время для полноценных двусторонних переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...