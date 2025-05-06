Стало известно, с кем Путин встретит 9 Мая

С 7 по 10 мая ожидается три официальных визита иностранных делегаций в Москву в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Празднование 80-летия Победы это важное событие и международная составляющая, связанная с этим торжеством продлится четыре дня, с 7 по 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных делегаций в Россию», — заявил Ушаков в ходе брифинга. Он уточнил, что Путин проведет более 15 двусторонних встреч.
Во второй половине дня президент проведет серию переговоров с лидерами различных стран. Среди ключевых собеседников — президент Бразилии Лула да Силва, с которым будут обсуждаться вопросы взаимодействия в рамках БРИКС и мирные инициативы. Также состоится встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, где речь пойдет о реализации совместных проектов, включая строительство АЭС, и ближневосточной повестке.
Особое внимание будет уделено переговорам с избранным президентом Индонезии, который посетит Москву перед участием в Петербургском международном экономическом форуме. В программе также значатся беседы с руководителями Сербии, Словакии и Узбекистана, посвященные актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и региональной проблематике. Кроме запланированных встреч Путин проведет краткие переговоры в неформальном формате с теми лидерами, для которых не удалось выделить время для полноценных двусторонних переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.