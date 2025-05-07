Бессмертная классика, трофеи Запада и слухи об «Орешнике»: что покажут на параде Победы в Москве

Москва в День Победы, 9 мая, станет эпицентром масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад на Красной площади продемонстрирует как легендарные советские экспонаты, так и современные образцы военной техники. Среди них будут знаменитые танки Т-34 и передовые разработки, такие как бронеавтомобили, ракетные комплексы и ударные дроны. Также обсуждается возможный показ ракетной системы «Орешник». URA.RU рассказывает, что именно будет представлено на параде в честь 80-летия Победы, который обещают посетить 29 мировых лидеров.
Увидит весь мир: что именно покажут на параде
Советская классика и новейшие разработки
Журналисты «Известий» пишут, что на параде будут представлены как классические, так и новейшие модели военной техники. Ожидается участие бронеавтомобилей «Тигр-М», ракетных комплексов «Искандер-М», систем ПВО С-400, стратегических ракетных комплексов «Ярс», а также различных боевых машин.
Также планируется демонстрация новейшего оборудования, в том числе используемого в СВО, включая зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СМД-Е» и системы для обнаружения дронов «Рапира-2» и «Рапира-3». Для многих также остается открытым вопрос, будет ли показана новейшая ракетная система «Орешник».
При этом журналисты «Известий» отмечают, что парад точно украсят легендарные советские танки Т-34, а также современные танковые и артиллерийские системы и беспилотники. Среди них выделяют, например, такие, как ударные дроны «Ланцет» и разведывательные комплексы «Орлан-10».
Планируется показ трофейной техники Запада
Предполагается также, что на параде могут быть представлены трофейные образцы западной техники. Предполагается демонстрация американских танков Abrams и немецких Leopard 2, а также бронетранспортеров International MaxxPro Plus и M113 и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.
На земле и в воздухе
Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 9 мая погодные условия в Москве будут способствовать проведению воздушной части Парада Победы. В начале мая в столице уже прошли тренировочные полеты, во время которых москвичи смогли увидеть в небе различные типы боевых самолетов и вертолетов, традиционно задействованных в праздничных мероприятиях.
В авиационном строю примут участие истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ, а также пилотажные группы «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Помимо них в параде ожидается появление стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных Ил-76, ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35, а также других современных образцов авиационной техники.
Авиаколонна пролетит над городом на высоте от 180 до 550 метров со скоростью, достигающей 550 километров в час, формируя торжественные построения. Наблюдать за проходом воздушной техники можно будет с различных точек Москвы, включая Ленинградское шоссе, Тверскую улицу, парк Горького, Воробьевы горы и Кремлевскую набережную.
Парад Победы — это не только техника
В день празднования на Красной площади состоится торжественное шествие пеших колонн и военных расчетов, представляющих различные рода войск Вооруженных сил Российской Федерации. В мероприятии примут участие мотострелковые и танковые подразделения, артиллерийские и противовоздушные соединения, инженерные и связные части, а также военнослужащие Воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделений специального назначения.
К параду присоединятся курсанты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкальных училищ, представители движения «Юнармия», военнослужащие-женщины и казачьи формирования. Особое внимание будет уделено воинским подразделениям, проявившим себя в ходе спецоперации на Украине, а также героям, удостоенным звания Героя России.
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