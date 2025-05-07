В Екатеринбурге врачи спасли пациентку, достав из нее зубной имплант, который дошел до носа. Протез оказался там после неудачной операции в стоматологии несколько месяцев назад, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Специалисты многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ извлекли из верхних отделов гайморовых пазух пациентки металлический имплант», — пояснили там. До этого его протолкнули в правую верхнечелюстную пазуху.
Медики приняли решение провести эндоскопическое удаление импланта через полость носа — этот способ позволил избежать разрезов за губой и повреждения передней стенки пазухи. Операция прошла успешно, и сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
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