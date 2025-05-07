Зубной имплант достали из носа женщины в Екатеринбурге. Фото

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Операцию провели специалисты многопрофильного клинического медцентра «Бонум»
Операцию провели специалисты многопрофильного клинического медцентра «Бонум» Фото:

В Екатеринбурге врачи спасли пациентку, достав из нее зубной имплант, который дошел до носа. Протез оказался там после неудачной операции в стоматологии несколько месяцев назад, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Специалисты многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ извлекли из верхних отделов гайморовых пазух пациентки металлический имплант», — пояснили там. До этого его протолкнули в правую верхнечелюстную пазуху.

Медики приняли решение провести эндоскопическое удаление импланта через полость носа — этот способ позволил избежать разрезов за губой и повреждения передней стенки пазухи. Операция прошла успешно, и сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

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В Екатеринбурге врачи спасли пациентку, достав из нее зубной имплант, который дошел до носа. Протез оказался там после неудачной операции в стоматологии несколько месяцев назад, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Специалисты многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ извлекли из верхних отделов гайморовых пазух пациентки металлический имплант», — пояснили там. До этого его протолкнули в правую верхнечелюстную пазуху. Медики приняли решение провести эндоскопическое удаление импланта через полость носа — этот способ позволил избежать разрезов за губой и повреждения передней стенки пазухи. Операция прошла успешно, и сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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