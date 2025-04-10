Текслер помог пожилой челябинке добиться статуса узника фашизма. Видео

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Римму Григорьевну Зубову долгие годы не признавали пострадавшей от войны (архивное фото)
Римму Григорьевну Зубову долгие годы не признавали пострадавшей от войны (архивное фото) Фото:

Римма Григорьевна Зубова из Челябинской области, которая провела детство в трудовых лагерях нацистской Германии, но не могла это доказать из-за отсутствия документов, получит статус бывшей несовершеннолетней узницы фашизма. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Поручил региональному минсоцу оказать все возможное содействие и сопровождение. Сегодня справедливость восстановлена. Суд принял положительное решение. Мы обязательно вручим Римме Григорьевне юбилейную награду», — написал Текслер в своем telegram-канале.

88-летнюю Римму Григорьевну Зубову из Кусы долгие годы не признавали пострадавшей от войны. Ей было четыре года, когда вместе с мамой их насильно угнали в нацистский лагерь на принудительные работы. Но женщина не помнит ни точного адреса, ни названия трудового лагеря, в котором находилась. Согласно постановлению Минтруда РФ, удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма выдается на основании документов, подтверждающих факт нахождения в концлагере, гетто во время Второй мировой войны. Другой пункт — это показания свидетелей, но тех, кого нацисты угоняли в сознательном возрасте, уже нет в живых. При этом от немецкой стороны в 2002 году Римма Григорьевна получила компенсацию от фонда «Взаимопонимание и примирение».

«Все положенные выплаты и памятная награда, которую учредил президент России ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, Вашей маме будут вручены. Передавайте Римме Григорьевне наилучшие пожелания», — сказал Текслер в телефонном разговоре с дочерью женщины Людмилой Аксеновой.

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Римма Григорьевна Зубова из Челябинской области, которая провела детство в трудовых лагерях нацистской Германии, но не могла это доказать из-за отсутствия документов, получит статус бывшей несовершеннолетней узницы фашизма. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «Поручил региональному минсоцу оказать все возможное содействие и сопровождение. Сегодня справедливость восстановлена. Суд принял положительное решение. Мы обязательно вручим Римме Григорьевне юбилейную награду», — написал Текслер в своем telegram-канале. 88-летнюю Римму Григорьевну Зубову из Кусы долгие годы не признавали пострадавшей от войны. Ей было четыре года, когда вместе с мамой их насильно угнали в нацистский лагерь на принудительные работы. Но женщина не помнит ни точного адреса, ни названия трудового лагеря, в котором находилась. Согласно постановлению Минтруда РФ, удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашизма выдается на основании документов, подтверждающих факт нахождения в концлагере, гетто во время Второй мировой войны. Другой пункт — это показания свидетелей, но тех, кого нацисты угоняли в сознательном возрасте, уже нет в живых. При этом от немецкой стороны в 2002 году Римма Григорьевна получила компенсацию от фонда «Взаимопонимание и примирение». «Все положенные выплаты и памятная награда, которую учредил президент России ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, Вашей маме будут вручены. Передавайте Римме Григорьевне наилучшие пожелания», — сказал Текслер в телефонном разговоре с дочерью женщины Людмилой Аксеновой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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