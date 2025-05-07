Первые шествия «Бессмертного полка» в современном Екатеринбурге и других городах Свердловской области прошли 9 мая 2013 года. Корреспондент URA.RU собрал в одном материале фотографии тех лет.
«Бессмертный полк» как движение зародился в 2012 году, тогда первым городом для шествия стал Томск. Год спустя благодаря активным членам к шествию присоединились и другие города, в том числе Екатеринбург. Тогда по улицам с портретами своих близких прошли от пяти до десяти тысяч человек.
В мае 2014-го в рядах «Бессмертного полка» вышли уже более десяти тысяч человек из Екатеринбурга, а в Нижнем Тагиле к акции присоединились более 2,5 тысяч человек. В это же время шествие «Бессмертного полка» отказались включать в программу памятных мероприятий в Ревде, и тогда всего около 80 человек приняли участие в городском митинге у Мемориала воинской славы, но уже к 2019 году на шествие вышли уже 4000 ревдинцев.
В 2015 году участие в «Бессмертном полку» приняли более 1000 жителей Каменска-Уральского. Шествие также прошло в Красноуфимске, Качканаре, Первоуральске и других городах. К 2016 году первая акция «Бессмертного полка» прошла в Ирбите, в ней участвовали более сотни человек, а по улицам Сысерти прошла колонна из полутора тысяч участников. Год от года акция «Бессмертный полк» собирает тысячи свердловчан в едином намерении: почтить память героев Великой Отечественной войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!