Как проходили первые шествия «Бессмертного полка» в свердловских городах. Фото

Первые шествия «Бессмертного полка» прошли в Свердловской области в 2013 году
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Первые шествия в Свердловской области прошли 12 лет назад
Первые шествия в Свердловской области прошли 12 лет назад Фото:

Первые шествия «Бессмертного полка» в современном Екатеринбурге и других городах Свердловской области прошли 9 мая 2013 года. Корреспондент URA.RU собрал в одном материале фотографии тех лет.

«Бессмертный полк» как движение зародился в 2012 году, тогда первым городом для шествия стал Томск. Год спустя благодаря активным членам к шествию присоединились и другие города, в том числе Екатеринбург. Тогда по улицам с портретами своих близких прошли от пяти до десяти тысяч человек.

В мае 2014-го в рядах «Бессмертного полка» вышли уже более десяти тысяч человек из Екатеринбурга, а в Нижнем Тагиле к акции присоединились более 2,5 тысяч человек. В это же время шествие «Бессмертного полка» отказались включать в программу памятных мероприятий в Ревде, и тогда всего около 80 человек приняли участие в городском митинге у Мемориала воинской славы, но уже к 2019 году на шествие вышли уже 4000 ревдинцев.

В 2015 году участие в «Бессмертном полку» приняли более 1000 жителей Каменска-Уральского. Шествие также прошло в Красноуфимске, Качканаре, Первоуральске и других городах. К 2016 году первая акция «Бессмертного полка» прошла в Ирбите, в ней участвовали более сотни человек, а по улицам Сысерти прошла колонна из полутора тысяч участников. Год от года акция «Бессмертный полк» собирает тысячи свердловчан в едином намерении: почтить память героев Великой Отечественной войны.

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Первые шествия « Бессмертного полка» в современном Екатеринбурге и других городах Свердловской области прошли 9 мая 2013 года. Корреспондент URA.RU собрал в одном материале фотографии тех лет. « Бессмертный полк» как движение зародился в 2012 году, тогда первым городом для шествия стал Томск. Год спустя благодаря активным членам к шествию присоединились и другие города, в том числе Екатеринбург. Тогда по улицам с портретами своих близких прошли от пяти до десяти тысяч человек. В мае 2014-го в рядах « Бессмертного полка» вышли уже более десяти тысяч человек из Екатеринбурга, а в Нижнем Тагиле к акции присоединились более 2,5 тысяч человек. В это же время шествие « Бессмертного полка» отказались включать в программу памятных мероприятий в Ревде, и тогда всего около 80 человек приняли участие в городском митинге у Мемориала воинской славы, но уже к 2019 году на шествие вышли уже 4000 ревдинцев. В 2015 году участие в « Бессмертном полку» приняли более 1000 жителей Каменска-Уральского. Шествие также прошло в Красноуфимске, Качканаре, Первоуральске и других городах. К 2016 году первая акция « Бессмертного полка» прошла в Ирбите, в ней участвовали более сотни человек, а по улицам Сысерти прошла колонна из полутора тысяч участников. Год от года акция « Бессмертный полк» собирает тысячи свердловчан в едином намерении: почтить память героев Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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