В День Победы в ХМАО планируют провести акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате. Также 9 мая для жителей округа организуют патриотические концерты, выставки и творческие мастер-классы. Подробнее о праздничной программе в крупнейших городах Югры — в афише URA.RU.
Сургут
Утром пройдет торжественное возложение цветов к мемориалу Славы. По улицам города проедет «Знамя Победы», а под окнами ветеранов пройдут концерты. Ожидается и прибытие «Эшелона Победы».
На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» запланирована тематическая выставка и концерт, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посетители смогут изготовить памятные сувениры из текстиля и бумаги и угоститься солдатской кашей.
На улице Мира будет создана тематическая площадка «Будни батальона Победы». Там пройдет выставка макетов оружия и мастер-классы по одеванию военного обмундирования.
Ханты-Мансийск
На центральной площади гостей ожидает концертная программа «Госпиталь Победы», также пройдет церемония возложения цветов.Югорчане увидят торжественный парад с привлечением вооружения и военной техники.
В КТЦ «Югра-Классик» выступят с концертом, где исполнят песни военных лет. А в музее природы и человека пройдет тематическая выставка, также гостям покажут фильм «...А зори здесь тихие».
9 мая жители города смогут пойти на историческую прогулку и посетить экскурсии, чтобы погрузиться в героическое прошлое Ханты-Мансийска. А также соберутся на площади, где пройдет всероссийская спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» — югорчане коллективно отожмутся 29 220 раз — столько дней прошло со дня Великой Победы.
Нижневартовск
В городе пройдет торжественная церемония возложения цветов к мемориалам, посвящённым Героям-землякам, а также памятнику выдающегося поэта Мусы Джалиля. Также пройдут патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика».
В краеведческой музее гости смогут посетить мероприятие «Путь к Победе». Там расскажут о боевых подвигах, наградах и судьбах земляков — участников Великой Отечественной войны.
А в детской школе искусств покажут спектакль «Дневник ленинградской школьницы» — о борьбе, о силе духа и непоколебимой надежде людей военного времени.
Ранее URA.RU сообщало, что над городами ХМАО в праздничный день пролетит «Бессмертный полк». 9 мая самолеты поднимутся в небо над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском Сургутом.
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