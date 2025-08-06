Звездный повар Емельяненко оценит коми-пермяцкую кухню

В Пермский край на гастрономический фестиваль «Коми ели» (0+) 9 августа приедет шеф-повар, звезда телешоу и популярный блогер Василий Емельяненко. В Кудымкаре он будет оценивать блюда коми-пермяцкой кухни от пермских, тюменских и московских поваров. В Перми в ближайшие выходные масштабный фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+), а в Красновишерске праздник черники и черничного пирога (0+). Чем заняться в субботу и воскресенье в Прикамье — в афише URA.RU.
9 августа
«Флюгер» на эспланаде
На эспланаде в Перми в 14:00 стартует фестиваль уличных театров «Флюгер». Будут выступать артисты разных жанров не только из Перми, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. «Актеры на ходулях, барабаны, акробаты, куклы и огонь заполнят город живой энергией. Вас ждут спектакли, перформансы, акробатика, огненные шоу, кукольные постановки, визуальный театр, ходулисты и многое другое», — обещают организаторы.
Среди участников фестиваля «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург), «Яркие люди» (Москва), Jump Energy (Санкт-Петербург), маг визуального театра Андрей Кислицын (Санкт-Петербург).
Гастрофест в Кудымкаре
Гастрономический фестиваль «Коми ели» развернется на поляне в Кудымкаре в 11:00. Здесь можно будет попробовать блюда северной кухни, приобрести местные деликатесы и увидеть кулинарный поединок. Домашние мастера и профессиональные повара приготовят блюда локальной кухни с использованием местных продуктов. Оценивать конкурсантов будет шеф-повар, телеведущий и блогер Василий Емельяненко.
«Ария» и сын Цоя на «Трамплине» (12+)
Рядом с поляной фестиваля «Коми ели» устроят большой рок-концерт «Трамплин». Он стартует в 13:00 и соберет рок-группы, этнические ансамбли и молодежные проекты со всего Пермского края и соседних регионов. Хедлайнером станет группа «Ария». На главной сцене фестиваля также выступят Саша Цой, сын Виктора Цоя и лидер проекта «Саша Цой». На фестивальной поляне гостей также ждут петрушечный балаган, средневековые забавы, гонки на мотоблоках, большая игровая площадка для детей и взрослых, фудкорт, ярмарка и мастер-классы. При хорошей погоде возможны полёты на аэростатах.
Индия на набережной Камы
На пермской набережной Камы в 13:00 начнется фестиваль «Здравствуй, Индия». В амфитеатре состоится концерт, а гостям будут раздавать фрукты. Будет много индийских танцев и музыки. В 14:00 пройдет яркое карнавальное шествие наряженной колесницы и танцовщиц.
Море черники в Красновишерске
Праздник черники и черничного пирога (0+) пройдет в субботу в Красновишерске. Официальное открытие в 13:00, но различные мероприятия, в том числе экскурсии, начнутся с самого утра. Гостей ждут детские и семейные игры, спортивные турниры, экскурсии по городу и тропе Вишерского заповедника. Все желающие смогут продемонстрировать свое мастерство в кулинарии и принять участие в конкурсе черничных пирогов. Для почитателей народного творчества и русской культуры организуется самая настоящая фольклорная площадка в ЭТНОпарке прямо на берегу реки Вишера. Здесь каждый сможет окунуться в атмосферу старинной русской жизни, попробовать себя в ремеслах, послушать народные мелодии и даже поучаствовать в традиционных играх. Жемчужинка праздника — черника, черничные пироги, варенье и чай из гигантского самовара.
10 августа
«Флюгер» день второй
В Перми с 14:00 продолжится фестиваль «Флюгер». Если вы что-то не успели увидеть в первый день — добро пожаловать! Подробная программа здесь.
Бьюти совет от бабушек в «Хохловке»
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» молодежи показывают, как жили их сверстники в прошлом. В полдень воскресенья в рамках выставки «Отроки и зумеры» из музея-заповедника «Кижи» участникам интерактивной экскурсии (12+) расскажут о том, как ухаживали за собой крестьянки. Какие раньше были средства гигиены, что использовали в качестве мыла и шампуня, как прихорашивались девушки.
Звезды везде
Август дарит звездное шоу. По ночам, глядя на небо, увидите самый мощный метеорный поток Персеиды. До 100 метеоров в час должны пролетать над головами вплоть до 24 августа. Чтобы увидеть Персеиды, надо смотреть на южную часть неба. Наслаждаться звездопадом стоит, выехав за пределы города.
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