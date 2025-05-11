В Челябинск 14 мая приедет поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!», организованный Минобороны РФ и РЖД. Проект посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Его маршрут охватывает 75 точек России. Жители смогут увидеть экспозиции о героях прошлого и настоящего, а также трофейную технику, захваченную во время спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Поезд, отправившийся 19 апреля из Москвы, совершит путешествие по 61 субъекту РФ, преодолев более 33 тысяч километров и посетив 75 населенных пунктов. Жители Челябинска смогут познакомиться с экспозицией, посвященной событиям Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества, увидеть уникальные образцы трофейного вооружения и военную технику», — отметили в пресс-службе.
В составе поезда — восемь тематических вагонов, посвященных разным видам войск — сухопутным, воздушно-космическим, воздушно-десантным и другим. Кроме того, на выставочной площадке можно будет увидеть экспозицию главного военно-политического управления ВС РФ. А также четыре платформы с трофейной техникой, включая американские M113 и MaxxPro, турецкий Kirpi и канадский Roshel Senator. На платформе-сцене выступят военные и региональные творческие коллективы. Состав пробудет на челябинском вокзале с 10:00 до 15:00.
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