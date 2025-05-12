Новые тренды в именах для новорожденных заметили в Челябинской области

В Челябинской области в 2025 году молодые родители все чаще стали называть новорожденных детей Матренами и Игнатиями. Информация об этом указана на платформе службы ЗАГСа.
«В Челябинской области за 2025 год увеличилась популярность женского имени — Матрена. Для мальчиков выбирают редкое имя Игнатий», — говорится в данных портала.
В список редких имен также попали Аяулым, Диляра и Умеда. Для мальчиков — Амерхан, Пурдил и Шарипбек. Список самых востребованных имен возглавили Михаил (219), София (196), Александр (205) и Анна (179).
В марте редкими именами, которыми называли новорожденных в Челябинской области, стали Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон. Популярными уже несколько месяцев остаются имена Анна, София, Михаил и Александр.
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