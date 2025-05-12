12 мая 2025

Новые тренды в именах для новорожденных заметили в Челябинской области

Челябинские родители все чаще называют детей Матренами и Игнатиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Список самых востребованных имен возглавили Михаил и София
Список самых востребованных имен возглавили Михаил и София Фото:

В Челябинской области в 2025 году молодые родители все чаще стали называть новорожденных детей Матренами и Игнатиями. Информация об этом указана на платформе службы ЗАГСа.

«В Челябинской области за 2025 год увеличилась популярность женского имени — Матрена. Для мальчиков выбирают редкое имя Игнатий», — говорится в данных портала.

В список редких имен также попали Аяулым, Диляра и Умеда. Для мальчиков — Амерхан, Пурдил и Шарипбек. Список самых востребованных имен возглавили Михаил (219), София (196), Александр (205) и Анна (179).

В марте редкими именами, которыми называли новорожденных в Челябинской области, стали Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон. Популярными уже несколько месяцев остаются имена Анна, София, Михаил и Александр.

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В Челябинской области в 2025 году молодые родители все чаще стали называть новорожденных детей Матренами и Игнатиями. Информация об этом указана на платформе службы ЗАГСа. «В Челябинской области за 2025 год увеличилась популярность женского имени — Матрена. Для мальчиков выбирают редкое имя Игнатий», — говорится в данных портала. В список редких имен также попали Аяулым, Диляра и Умеда. Для мальчиков — Амерхан, Пурдил и Шарипбек. Список самых востребованных имен возглавили Михаил (219), София (196), Александр (205) и Анна (179). В марте редкими именами, которыми называли новорожденных в Челябинской области, стали Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон. Популярными уже несколько месяцев остаются имена Анна, София, Михаил и Александр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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