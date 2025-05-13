Евгении Гуцул грозит отстранение от должности главы Гагаузской автономии

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул может быть отстранена от своей должности после 25 мая на основании уголовных дел, возбужденных против нее. Об этом заявил ее адвокат Сергей Морару.
«Мы считаем, что уголовные дела против Гуцул могут быть использованы для того, чтобы получить контроль над Гагаузской автономией. В прошлом году были внесены поправки [в законы], согласно которым, если глава Гагаузии не исполняет свои обязанности более 60 дней, может быть инициирована процедура ее отстранения от должности», — прокомментировал Морару. Цитату приводит ТАСС.
Адвокат Гуцул также указал на другое уголовное дело, связанное с финансированием ликвидированной оппозиционной партии «Шор», которое уже длится более года. «По публикациям и заявлениям прокурора мы делаем вывод, что вскоре по этому делу может быть вынесен судебный вердикт», — добавил он.
Евгения Гуцул возглавила Гагаузскую автономию после победы на выборах в 2023 году, что привело к обострению отношений с центральными властями Молдавии из-за ее пророссийской позиции. В марте 2024 года ее задержали в аэропорту Кишинева, после чего суд продлил ей домашний арест до 13 июня. Ранее власти пытались оспорить легитимность ее избрания, но парламент Гагаузии поддержал Гуцул, а массовые акции прошли в ее защиту.
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