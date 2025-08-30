Посол РФ в Варшаве рассказал о новых попытках Польши связаться с Россией

Андреев: польские спецслужбы ищут контакты с российскими дипломатами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андреев заявил, что ситуация с безопасностью российских дипломатов в Польше за последнее время улучшилась
Андреев заявил, что ситуация с безопасностью российских дипломатов в Польше за последнее время улучшилась Фото:

Польские спецслужбы продолжают искать контакты с российскими дипломатами, несмотря на отсутствие успеха в подобных попытках. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, недавно был зафиксирован один такой эпизод, но успешным он не оказался.

«Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел. Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся», — заявил Андреев в интервью РИА Новости. Он отметил, что посольство внимательно следит за ситуацией и принимает меры безопасности.

Дипломат добавил, что за последние полтора-два года ситуация с безопасностью российских сотрудников в Польше улучшилась. Ранее фиксировались случаи агрессии — повреждения имущества, броски краски и стрельба по окнам дипмиссии. В настоящее время существенных угроз нет, однако меры предосторожности продолжают соблюдаться.

В последние годы отношения между Россией и Польшей резко ухудшились. Москва обвиняет Варшаву в русофобии, в то время как польские власти продолжают сносить советские памятники и изымать российскую собственность, несмотря на протесты РФ. В ответ Россия включила Польшу в список недружественных стран и выслала ряд польских дипломатов после аналогичных действий Варшавы. В Кремле заявили, что Польша на протяжении истории периодически проявляет враждебность к России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские спецслужбы продолжают искать контакты с российскими дипломатами, несмотря на отсутствие успеха в подобных попытках. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, недавно был зафиксирован один такой эпизод, но успешным он не оказался. «Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел. Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся», — заявил Андреев в интервью РИА Новости. Он отметил, что посольство внимательно следит за ситуацией и принимает меры безопасности. Дипломат добавил, что за последние полтора-два года ситуация с безопасностью российских сотрудников в Польше улучшилась. Ранее фиксировались случаи агрессии — повреждения имущества, броски краски и стрельба по окнам дипмиссии. В настоящее время существенных угроз нет, однако меры предосторожности продолжают соблюдаться. В последние годы отношения между Россией и Польшей резко ухудшились. Москва обвиняет Варшаву в русофобии, в то время как польские власти продолжают сносить советские памятники и изымать российскую собственность, несмотря на протесты РФ. В ответ Россия включила Польшу в список недружественных стран и выслала ряд польских дипломатов после аналогичных действий Варшавы. В Кремле заявили, что Польша на протяжении истории периодически проявляет враждебность к России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...