Посол РФ в Варшаве рассказал о новых попытках Польши связаться с Россией

Польские спецслужбы продолжают искать контакты с российскими дипломатами, несмотря на отсутствие успеха в подобных попытках. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, недавно был зафиксирован один такой эпизод, но успешным он не оказался.
«Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел. Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся», — заявил Андреев в интервью РИА Новости. Он отметил, что посольство внимательно следит за ситуацией и принимает меры безопасности.
Дипломат добавил, что за последние полтора-два года ситуация с безопасностью российских сотрудников в Польше улучшилась. Ранее фиксировались случаи агрессии — повреждения имущества, броски краски и стрельба по окнам дипмиссии. В настоящее время существенных угроз нет, однако меры предосторожности продолжают соблюдаться.
В последние годы отношения между Россией и Польшей резко ухудшились. Москва обвиняет Варшаву в русофобии, в то время как польские власти продолжают сносить советские памятники и изымать российскую собственность, несмотря на протесты РФ. В ответ Россия включила Польшу в список недружественных стран и выслала ряд польских дипломатов после аналогичных действий Варшавы. В Кремле заявили, что Польша на протяжении истории периодически проявляет враждебность к России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.