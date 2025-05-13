Свердловчан предупредили об опасности на трассах

На свердловских трассах снизится видимость из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим Фото:

В ночь и утром 14 мая в Свердловской области ожидается туман, водителей просят быть внимательнее на дорогах. С таким заявлением выступила пресс-служба «Уралуправтодора».

«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Если у автомобилистов возникнут внештатные ситуации, их просят обращаться на горячую линию: 8-800-200-63-06. В управлении также подчеркнули, что подобные погодные явления могут повлиять на видимость и безопасность движения, поэтому призывают водителей проявлять максимальную осторожность.

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В ночь и утром 14 мая в Свердловской области ожидается туман, водителей просят быть внимательнее на дорогах. С таким заявлением выступила пресс-служба «Уралуправтодора». «Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Если у автомобилистов возникнут внештатные ситуации, их просят обращаться на горячую линию: 8-800-200-63-06. В управлении также подчеркнули, что подобные погодные явления могут повлиять на видимость и безопасность движения, поэтому призывают водителей проявлять максимальную осторожность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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