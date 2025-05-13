13 мая 2025

В Ханты-Мансийске отремонтируют ряд улиц и две кольцевые развязки

© Служба новостей «URA.RU»
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В столице Югры в текущем сезоне отремонитруют 24 километра дорожной сети
В столице Югры в текущем сезоне отремонитруют 24 километра дорожной сети Фото:

В Ханты-Мансийске с наступлением тепла начались дорожные работы. Как сообщили власти города в соцсети, ремонт ждет улицы Строителей, Кирова, Индустриальна, а также кольцевые развязки на Самаровской и Объездной .

«С наступлением тепла в Ханты-Мансийске стартовали работы по текущему ремонту дорог и нанесению дорожной разметки. Ремонтные работы пройдут на улицах Строителей, Кирова, Индустриальная, Доронина, Сирина и других, а также на кольцевой развязке на Самаровской и Объездной», — сообщили в telegram-канале администрации города.

Всего планируется привести в порядок 24 километра дорожной сети. Дополнительно запланировано восстановление более шести тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Также предусмотрено устранение повреждений тротуаров, включая замену тротуарной плитки.

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В Ханты-Мансийске с наступлением тепла начались дорожные работы. Как сообщили власти города в соцсети, ремонт ждет улицы Строителей, Кирова, Индустриальна, а также кольцевые развязки на Самаровской и Объездной . «С наступлением тепла в Ханты-Мансийске стартовали работы по текущему ремонту дорог и нанесению дорожной разметки. Ремонтные работы пройдут на улицах Строителей, Кирова, Индустриальная, Доронина, Сирина и других, а также на кольцевой развязке на Самаровской и Объездной», — сообщили в telegram-канале администрации города. Всего планируется привести в порядок 24 километра дорожной сети. Дополнительно запланировано восстановление более шести тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Также предусмотрено устранение повреждений тротуаров, включая замену тротуарной плитки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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