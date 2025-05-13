13 мая 2025

В Сургуте перекрыли дорогу на три дня. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога по улице Восход будет перекрыта до 16 мая
Дорога по улице Восход будет перекрыта до 16 мая Фото:

Движение автотранспорта по улице Восход в Сургуте (ХМАО) полностью перекрыто с 13 по 16 мая из-за проведения дорожных работ. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«В связи с производством работ по ремонту проезжей части движение автотранспорта по улице Восход будет перекрыто с 13 по 16 мая. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрута и не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дорог», — говорится в сообщении.

Водителей просят не оставлять автомобили в зоне ремонта
Водителей просят не оставлять автомобили в зоне ремонта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение автотранспорта по улице Восход в Сургуте (ХМАО) полностью перекрыто с 13 по 16 мая из-за проведения дорожных работ. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «В связи с производством работ по ремонту проезжей части движение автотранспорта по улице Восход будет перекрыто с 13 по 16 мая. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрута и не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дорог», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...