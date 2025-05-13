Дорога по улице Восход будет перекрыта до 16 мая
Движение автотранспорта по улице Восход в Сургуте (ХМАО) полностью перекрыто с 13 по 16 мая из-за проведения дорожных работ. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«В связи с производством работ по ремонту проезжей части движение автотранспорта по улице Восход будет перекрыто с 13 по 16 мая. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрута и не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дорог», — говорится в сообщении.
Водителей просят не оставлять автомобили в зоне ремонта
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