Челябинск претендует на звание «Культурной столицы России». Видео

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Участие в конкурсе - возможность рассказать стране о Челябинске
Участие в конкурсе - возможность рассказать стране о Челябинске Фото:

Челябинск вошел в число претендентов на звание «Культурной столицы России — 2027». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это конкурс Министерства культуры РФ призван выявить город с наиболее яркой и динамично развивающейся культурной средой. В нем участвуют 39 городов, среди которых и Челябинск», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — голосование на портале «Госуслуги», в котором могут принять участие все желающие. Голосование продлится до ноября. Второй этап — презентация программ. Победитель определят в декабре 2025 года. «Участие в конкурсе — это возможность показать стране потенциал Челябинска. Приглашаю всех поддержать город в народном голосовании!» — добавил Текслер. 

Популярный артист балета Николай Цискаридзе приедет в Челябинск с гастролями. В регион его пригласили Текслера и его супруги Ирина, сообщил ранее артист в своем telegram-канале. 

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Челябинск вошел в число претендентов на звание «Культурной столицы России — 2027». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Это конкурс Министерства культуры РФ призван выявить город с наиболее яркой и динамично развивающейся культурной средой. В нем участвуют 39 городов, среди которых и Челябинск», — написал Текслер в своем telegram-канале.  Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — голосование на портале «Госуслуги», в котором могут принять участие все желающие. Голосование продлится до ноября. Второй этап — презентация программ. Победитель определят в декабре 2025 года. «Участие в конкурсе — это возможность показать стране потенциал Челябинска. Приглашаю всех поддержать город в народном голосовании!» — добавил Текслер.  Популярный артист балета Николай Цискаридзе приедет в Челябинск с гастролями. В регион его пригласили Текслера и его супруги Ирина, сообщил ранее артист в своем telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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