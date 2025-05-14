Челябинск вошел в число претендентов на звание «Культурной столицы России — 2027». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Это конкурс Министерства культуры РФ призван выявить город с наиболее яркой и динамично развивающейся культурной средой. В нем участвуют 39 городов, среди которых и Челябинск», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — голосование на портале «Госуслуги», в котором могут принять участие все желающие. Голосование продлится до ноября. Второй этап — презентация программ. Победитель определят в декабре 2025 года. «Участие в конкурсе — это возможность показать стране потенциал Челябинска. Приглашаю всех поддержать город в народном голосовании!» — добавил Текслер.
Популярный артист балета Николай Цискаридзе приедет в Челябинск с гастролями. В регион его пригласили Текслера и его супруги Ирина, сообщил ранее артист в своем telegram-канале.
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