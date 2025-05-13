13 мая 2025

МЧС объявило штормовое предупреждение в районе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень с грозой прогнозируют в Кондинском районе 15 мая
Ливень с грозой прогнозируют в Кондинском районе 15 мая Фото:

Ливень с грозой обрушатся на Кондинский район 15 мая. О неблагоприятных погодных условиях жителей района предупредило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 мая в Кондинском районе местами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер порывами 15 — 18 м/с», — следует из сообщения.

Дождь с порывами ветра до 10 м/c также ожидаются 15 мая и в других районах округа. Максимальная температура воздуха составит +16 градусов.

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Ливень с грозой обрушатся на Кондинский район 15 мая. О неблагоприятных погодных условиях жителей района предупредило МЧС по ХМАО в своем telegram-канале. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 мая в Кондинском районе местами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер порывами 15 — 18 м/с», — следует из сообщения. Дождь с порывами ветра до 10 м/c также ожидаются 15 мая и в других районах округа. Максимальная температура воздуха составит +16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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