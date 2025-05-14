В ХМАО в 2,5 раза вырос спрос на винтажную мебель и декор

В Югре продажи винтажной мебели и предметов интерьера выросли за три года в 2,5 раза. Жители региона готовы платить десятки тысяч рублей за раритетные вещи, рассказали аналитики «Авито».
«В ХМАО в первом квартале продажи винтажной мебели и предметов интерьера выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за три года рост — в 2,5 раза», — следует из исследования сервиса. Один из трендов — деревянные буфеты, например, уникальный образец 60-х годов родом из Бельгии продают за 115 тысяч рублей.
Яркий винтажный ковер от мастеров Дагестана можно приобрести за 16 тысяч рублей. Продажи старинных люстр и ламп выросли за последнее время почти на четверть. Так, на площадке за 8 тысяч рублей продается лампа, сделанная из бронзы и изготовленная во Франции в начале ХХ века. Топ-5 винтажной мебели замыкают кресла, диваны и кровати. Продажи этих товаров год к году выросли в ХМАО на 15%.
Ранее URA.RU сообщало в ХМАО обставить любую квартиру можно практически даром. В регионе размещено сотни объявлений, в которых предлагают бесплатно мебель, бытовую технику, элементы интерьера.
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