Гендиректор ХК «Югра» оценил перспективы перехода команды в КХЛ

«Югра» отложила переход в КХЛ из-за недостатка финансирования
© Служба новостей «URA.RU»
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«Югра» отложила переход в КХЛ из-за недостатка финансирования
«Югра» отложила переход в КХЛ из-за недостатка финансирования Фото:

Переход хоккейного клуба «Югра» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) отложен из-за недостатка финансирования и отсутствия спонсоров. Об этом заявил генеральный директор клуба Василий Филипенко на пресс-конференции по итогам сезона, передает корреспондент URA.RU.

«Ситуация не простая. Все посчитано, мы знаем сколько нужно, но правила требуют серьезного бюджета. На данный момент решения у нас нет», — пояснил Филипенко. Он отметил, что требования лиги к бюджету клуба «очень серьезные», а текущие финансовые возможности «Югры» не позволяют выполнить условия для вступления.

Ранее URA.RU писало, что команда была исключена из КХЛ в 2018 году, так как заняла последнее место в лиге и получала слишком большое количество бюджетных вливаний, что противоречит правилам. Сейчас же у хоккейной команды есть амбиции вернуться в элиту российского хоккея. К делу подключились власти региона и как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, для возвращения команды в лигу проводится большая работа.

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Переход хоккейного клуба «Югра» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) отложен из-за недостатка финансирования и отсутствия спонсоров. Об этом заявил генеральный директор клуба Василий Филипенко на пресс-конференции по итогам сезона, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация не простая. Все посчитано, мы знаем сколько нужно, но правила требуют серьезного бюджета. На данный момент решения у нас нет», — пояснил Филипенко. Он отметил, что требования лиги к бюджету клуба «очень серьезные», а текущие финансовые возможности «Югры» не позволяют выполнить условия для вступления. Ранее URA.RU писало, что команда была исключена из КХЛ в 2018 году, так как заняла последнее место в лиге и получала слишком большое количество бюджетных вливаний, что противоречит правилам. Сейчас же у хоккейной команды есть амбиции вернуться в элиту российского хоккея. К делу подключились власти региона и как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, для возвращения команды в лигу проводится большая работа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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