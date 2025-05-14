Гендиректор ХК «Югра» оценил перспективы перехода команды в КХЛ

Переход хоккейного клуба «Югра» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) отложен из-за недостатка финансирования и отсутствия спонсоров. Об этом заявил генеральный директор клуба Василий Филипенко на пресс-конференции по итогам сезона, передает корреспондент URA.RU.
«Ситуация не простая. Все посчитано, мы знаем сколько нужно, но правила требуют серьезного бюджета. На данный момент решения у нас нет», — пояснил Филипенко. Он отметил, что требования лиги к бюджету клуба «очень серьезные», а текущие финансовые возможности «Югры» не позволяют выполнить условия для вступления.
Ранее URA.RU писало, что команда была исключена из КХЛ в 2018 году, так как заняла последнее место в лиге и получала слишком большое количество бюджетных вливаний, что противоречит правилам. Сейчас же у хоккейной команды есть амбиции вернуться в элиту российского хоккея. К делу подключились власти региона и как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, для возвращения команды в лигу проводится большая работа.
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