Стала известна тема второго раунда переговоров США и Ирана

На втором этапе переговоров между Ираном и США центральной темой станет обсуждение гарантий полного отказа Тегерана от разработки ядерного оружия, а также этапов снятия санкций с Ирана. Об этом сообщает оманское государственное агентство ONA.
«Встречи сегодня в Риме <...> привели к согласованию сторон о переходе к следующему этапу переговоров, направленных на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, которое гарантировало бы полное избавление Ирана от намерений создания ядерного оружия и полное снятие санкций», — пишет агентство со ссылкой на заявление МИД Омана. Там отметили, что при всем при этом за Тегераном должно сохраниться право на развитие мирной ядерной энергии.
Сегодня в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном. Участие в нем приняли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди.
По словам Аракчи, стороны достигли большего взаимопонимания по ядерной сделке, чем неделю назад. Переговоры длились четыре часа. Следующая встреча на высшем уровне запланирована на 26 апреля.
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