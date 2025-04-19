Стала известна тема второго раунда переговоров США и Ирана

На новых переговорах США и Иран обсудят полный отказ Тегерана от ядерного оружия
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На следующей встрече представители США и Ирана обсудят вопрос снятия санкций с Тегерана
На следующей встрече представители США и Ирана обсудят вопрос снятия санкций с Тегерана Фото:

На втором этапе переговоров между Ираном и США центральной темой станет обсуждение гарантий полного отказа Тегерана от разработки ядерного оружия, а также этапов снятия санкций с Ирана. Об этом сообщает оманское государственное агентство ONA.

«Встречи сегодня в Риме <...> привели к согласованию сторон о переходе к следующему этапу переговоров, направленных на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, которое гарантировало бы полное избавление Ирана от намерений создания ядерного оружия и полное снятие санкций», — пишет агентство со ссылкой на заявление МИД Омана. Там отметили, что при всем при этом за Тегераном должно сохраниться право на развитие мирной ядерной энергии.

Сегодня в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном. Участие в нем приняли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди. 

По словам Аракчи, стороны достигли большего взаимопонимания по ядерной сделке, чем неделю назад. Переговоры длились четыре часа. Следующая встреча на высшем уровне запланирована на 26 апреля.

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На втором этапе переговоров между Ираном и США центральной темой станет обсуждение гарантий полного отказа Тегерана от разработки ядерного оружия, а также этапов снятия санкций с Ирана. Об этом сообщает оманское государственное агентство ONA. «Встречи сегодня в Риме <...> привели к согласованию сторон о переходе к следующему этапу переговоров, направленных на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, которое гарантировало бы полное избавление Ирана от намерений создания ядерного оружия и полное снятие санкций», — пишет агентство со ссылкой на заявление МИД Омана. Там отметили, что при всем при этом за Тегераном должно сохраниться право на развитие мирной ядерной энергии. Сегодня в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном. Участие в нем приняли министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди.  По словам Аракчи, стороны достигли большего взаимопонимания по ядерной сделке, чем неделю назад. Переговоры длились четыре часа. Следующая встреча на высшем уровне запланирована на 26 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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