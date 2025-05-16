В Асбесте суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему мужчину. Фото

Асбестовский суд приговорил Рафиса Шарипова к четырем годам колонии-поселения
© Служба новостей «URA.RU»
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Рафис Шарипов признал вину частично
Рафис Шарипов признал вину частично Фото:

Асбестовский городской суд вынес приговор в отношении Рафиса Шарипова по делу о смертельном ДТП, произошедшем в декабре 2024 года. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом в течение двух с половиной лет, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал частично, не согласившись, что оставил место дорожно-транспортного происшествия. Он отметил, что остановился в пределах 200 метров от места наезда и вернулся обратно до приезда сотрудников ДПС и скорой помощи», — говорится в сообщении.

На момент оглашения приговора мера пресечения для Шарипова оставлена прежней — подписка о невыезде. В колонию-поселение ему предстоит следовать самостоятельно за счет государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ДТП произошло ночью 21 декабря 2024 года. Шарипов сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Шарипов получил четыре года колонии-поселения
Шарипов получил четыре года колонии-поселения
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Асбестовский городской суд вынес приговор в отношении Рафиса Шарипова по делу о смертельном ДТП, произошедшем в декабре 2024 года. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом в течение двух с половиной лет, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. «Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал частично, не согласившись, что оставил место дорожно-транспортного происшествия. Он отметил, что остановился в пределах 200 метров от места наезда и вернулся обратно до приезда сотрудников ДПС и скорой помощи», — говорится в сообщении. На момент оглашения приговора мера пресечения для Шарипова оставлена прежней — подписка о невыезде. В колонию-поселение ему предстоит следовать самостоятельно за счет государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. ДТП произошло ночью 21 декабря 2024 года. Шарипов сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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