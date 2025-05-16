Паслер пообещал Екатеринбургу сотни новых автобусов: как отмечали 100-летие городского парка. Фото

В екатеринбургском ККТ «Космос» наградили лучших транспортников

16 мая 2025 в 22:14 Размер текста - 17 +

Денис Паслер поздравил работников автобусных предприятий с юбилеем Фото: Илья Московец © URA.RU К 2030 году Екатеринбург получит несколько сотен новых автобусов. Такое обещание дал врио губернатора области Денис Паслер в видеообращении по случаю 100-летия городского автобусного движения. Прошло мероприятие в ККТ «Космос», передает корреспондент URA.RU. Паслер напомнил, что в 2024 году при поддержке «области» было приобретено 35 новых машин. Еще больше планируется закупить в 2025-м. «А до 2030-го года планируем приобрести еще несколько сотен автобусов. Развитие общественного транспорта, комфорт и высокое качество пассажирских перевозок в числе наших приоритетных задач. Кроме того, в сфере внимания правительства остается рост оплаты сотрудникам „Гортранса“ и повышение престижа профессии», — заявил врио. Денис Паслер в видеообращении Фото: Размик Закарян © URA.RU Ежегодно в Екатеринбурге более 330 тысяч пассажиров перевозят 690 автобусов по 69-ти маршрутам. За 27 лет (с 1998 года) они доставили миллиард человек. С начала 2025 года общественный транспорт столицы Урала, в частности, автобусы, перешли на брутто-контракты, напомнила в ходе приветственной речи спикер заксо Людмила Бабушкина. В 2024 году на реализацию программы из областного бюджета было выделено 900 миллионов рублей. В 2025-м планируется еще два миллиарда. «Это даст возможность завершить этот эксперимент — удачный, на мой взгляд. И позволит „Гортрансу“ решить вопросы приобретения нового подвижного состава, приглашения водителей, которые будут с желанием приходить на работу, поскольку зарплата будет выше. В послании президента РФ [Владимира Путина дана] очень четкая задача для всех регионов — к 2030 году обеспечить современным, качественным транспортом все региональные и муниципальные перевозки. И, судя по тем программам и планам, которые есть у города, к 2030-му году эта задача будет выполнена», — подчеркнула Бабушкина. Людмила Бабушкина Фото: Размик Закарян © URA.RU На это обратил внимание и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Как заявил наш президент Владимир Владимирович Путин, от надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Развитие екатеринбургского городского транспорта в целом — это наша с вами первоочередная задача», — добавил глава. Мэр напомнил, с чего начиналось автобусное движение. Первые попытки были сделаны еще в 1913 году при императоре Николае II. Однако официально запустилось движение лишь в 1925 году, уже в советские годы. Сейчас город обслуживает 10 предприятий. Вспомнил Орлов и автобусы, которые числятся до сих пор в ведущей компании столицы ЕМУП «Гортранс», но уже не перевозят пассажиров. 10 моделей предприятие представило для горожан на площади за «Космосом» — минские НЕФАЗ, МАЗ, легендарные венгерские «Икарусы» («гармошки» 280, 283, а также модель 256.74), Mercedes-Benz, ЛиАЗ, ГолАЗ, ЛАЗ, а также три маршрутки — РАФ, ГАЗ, ВАЗ. Алексей Орлов Фото: Размик Закарян © URA.RU «Я даже, знаете, сам окунулся в детство. Ездил и на ЛАЗах, и на ЛиАЗах. И самое главное, на легендарных „Икарусах“. И вот один из „Икарусов“, который сегодня является экспонатом „Гортранса“, его пробег составляет два миллиона километров. Это, действительно, заслуженный ветеран нашего автобусного движения», — отметил Орлов. Он явно доволен тем, как продвигается реформа, запущенная в начале 2024-го им и профильным замом Рустамом Галямовым (тот тоже был в зале). Лучших работников автобусных предприятий отметили почетными грамотами и благодарственными письмами заксо, правительства области (вручал замгубернатора Алексей Кузнецов) и мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, как менялся автобусный парк в Екатеринбурге на протяжении 100 лет. Фотоподробку можно посмотреть здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 2030 году Екатеринбург получит несколько сотен новых автобусов. Такое обещание дал врио губернатора области Денис Паслер в видеообращении по случаю 100-летия городского автобусного движения. Прошло мероприятие в ККТ «Космос», передает корреспондент URA.RU. Паслер напомнил, что в 2024 году при поддержке «области» было приобретено 35 новых машин. Еще больше планируется закупить в 2025-м. «А до 2030-го года планируем приобрести еще несколько сотен автобусов. Развитие общественного транспорта, комфорт и высокое качество пассажирских перевозок в числе наших приоритетных задач. Кроме того, в сфере внимания правительства остается рост оплаты сотрудникам „Гортранса“ и повышение престижа профессии», — заявил врио. Ежегодно в Екатеринбурге более 330 тысяч пассажиров перевозят 690 автобусов по 69-ти маршрутам. За 27 лет (с 1998 года) они доставили миллиард человек. С начала 2025 года общественный транспорт столицы Урала, в частности, автобусы, перешли на брутто-контракты, напомнила в ходе приветственной речи спикер заксо Людмила Бабушкина. В 2024 году на реализацию программы из областного бюджета было выделено 900 миллионов рублей. В 2025-м планируется еще два миллиарда. «Это даст возможность завершить этот эксперимент — удачный, на мой взгляд. И позволит „Гортрансу“ решить вопросы приобретения нового подвижного состава, приглашения водителей, которые будут с желанием приходить на работу, поскольку зарплата будет выше. В послании президента РФ [Владимира Путина дана] очень четкая задача для всех регионов — к 2030 году обеспечить современным, качественным транспортом все региональные и муниципальные перевозки. И, судя по тем программам и планам, которые есть у города, к 2030-му году эта задача будет выполнена», — подчеркнула Бабушкина. На это обратил внимание и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Как заявил наш президент Владимир Владимирович Путин, от надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Развитие екатеринбургского городского транспорта в целом — это наша с вами первоочередная задача», — добавил глава. Мэр напомнил, с чего начиналось автобусное движение. Первые попытки были сделаны еще в 1913 году при императоре Николае II. Однако официально запустилось движение лишь в 1925 году, уже в советские годы. Сейчас город обслуживает 10 предприятий. Вспомнил Орлов и автобусы, которые числятся до сих пор в ведущей компании столицы ЕМУП «Гортранс», но уже не перевозят пассажиров. 10 моделей предприятие представило для горожан на площади за «Космосом» — минские НЕФАЗ, МАЗ, легендарные венгерские «Икарусы» («гармошки» 280, 283, а также модель 256.74), Mercedes-Benz, ЛиАЗ, ГолАЗ, ЛАЗ, а также три маршрутки — РАФ, ГАЗ, ВАЗ. «Я даже, знаете, сам окунулся в детство. Ездил и на ЛАЗах, и на ЛиАЗах. И самое главное, на легендарных „Икарусах“. И вот один из „Икарусов“, который сегодня является экспонатом „Гортранса“, его пробег составляет два миллиона километров. Это, действительно, заслуженный ветеран нашего автобусного движения», — отметил Орлов. Он явно доволен тем, как продвигается реформа, запущенная в начале 2024-го им и профильным замом Рустамом Галямовым (тот тоже был в зале). Лучших работников автобусных предприятий отметили почетными грамотами и благодарственными письмами заксо, правительства области (вручал замгубернатора Алексей Кузнецов) и мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, как менялся автобусный парк в Екатеринбурге на протяжении 100 лет. Фотоподробку можно посмотреть здесь.