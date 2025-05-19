Польша конфисковала отправленные в Россию тонны шин для самолетов Boeing

Польская таможня конфисковала партию шин для гражданских самолетов Boeing весом пять тонн, предназначенных для транзитной перевозки через Беларусь и Россию. Об этом сообщает Национальная налоговая администрация Польши.
«Польская таможня конфисковала 5 тонн шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были пройти транзитом через Беларусь и Россию», — пишет Reuters со ссылкой на Национальную налоговую администрацию Польши. В ведомстве уточнили, что сотрудники таможни обнаружили шины при проверке грузовика, водитель которого заявил, что перевозит шины для легковых автомобилей и автобусов. Отправителем товара выступала компания из Испании, а получателем — фирма из Азербайджана. По факту попытки незаконного перемещения возбуждено уголовное дело.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что представители России якобы просили США разрешить покупку самолетов Boeing за счет средств, замороженных после введения антироссийских санкций. Эти обсуждения проходили в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине, однако поставки самолетов не являются официальным требованием российской стороны для заключения перемирия. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что переговоры о поставках Boeing между Москвой и Вашингтоном не ведутся.
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