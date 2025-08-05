Суд дважды оправдал жителей ХМАО, обвиняемых в убийстве и расчленении мужчины

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Апелляционный суд повторно оправдал югорчан, которые обвинялись в жестоком убийстве
Апелляционный суд повторно оправдал югорчан, которые обвинялись в жестоком убийстве Фото:

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе оправдательный приговор в отношении двоих жителей Нягани (ХМАО), которых обвиняли в убийстве и расчленении мужчины. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Приговор суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры оставлен без изменения. Представление прокурора — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее дело рассматривалось с участием присяжных. Они пришли к выводу, что вина подсудимых не доказана, после чего суд освободил мужчин из-под стражи. Прокуратура обжаловала это решение, но апелляционная инстанция его подтвердила.

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Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе оправдательный приговор в отношении двоих жителей Нягани (ХМАО), которых обвиняли в убийстве и расчленении мужчины. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Приговор суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры оставлен без изменения. Представление прокурора — без удовлетворения», — говорится в сообщении. Ранее дело рассматривалось с участием присяжных. Они пришли к выводу, что вина подсудимых не доказана, после чего суд освободил мужчин из-под стражи. Прокуратура обжаловала это решение, но апелляционная инстанция его подтвердила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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