Суд дважды оправдал жителей ХМАО, обвиняемых в убийстве и расчленении мужчины

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе оправдательный приговор в отношении двоих жителей Нягани (ХМАО), которых обвиняли в убийстве и расчленении мужчины. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Приговор суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры оставлен без изменения. Представление прокурора — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Ранее дело рассматривалось с участием присяжных. Они пришли к выводу, что вина подсудимых не доказана, после чего суд освободил мужчин из-под стражи. Прокуратура обжаловала это решение, но апелляционная инстанция его подтвердила.
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